Lviv Cat Fest 2020

29 February – 1 March from 10.00 at Lviv Palace of Aesthetic Education for Youth (2 Petrushevycha Sq.)

Cat lovers might want to get their calendars out right ‘meow’ and make plans for the weekend of 29 February – 1 March for the exciting Lviv Cat Fest 2020. Organised by the National Feline Foundation, the event is full of opportunities to meet a wide variety of beautiful cats, shop at pet-friendly vendors, and even watch the incredible judging competition. Bring the family and have a ‘feline’ time! For more information and online registration, please visit ufa-cats.com/index.html or facebook.com/events/483271405923439.

Виставка котів Lviv Cat Fest

29 лютого - 1 березня з 10:00 у Львівському палаці естетичного виховання молоді (пл. Петрушевича, 2)

Львівські любителі котів та гості міста зможуть зустрітись зі своїми улюбленцями на вихідних 29 лютого - 1 березня на черговій виставці Lviv Cat Fest 2020. На цій, організованій українським фелінологічним об’єднанням, виставці можна зустріти широке різноманіття красивих котів, товарів для них, а також спостерігати за виборами чемпіонів виставки. Рекомендується приходити усією сім’єю! Для отримання додаткової інформації та онлайн-реєстрації відвідайте ufa-cats.com/index.html або facebook.com/events/483271405923439.