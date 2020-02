NK in Lviv

13 March at 20.00 at the Malevich Night Club & Concert Arena (2 Chornovola Ave.)

Lviv’s hopping Malevich Night Club & Concert Arena will host a concert by the one-of-a-kind Nastya Kamenskykh – aka NK – on 13 March. The pop singer, actress, and judge and mentor on X-Factor Ukraine is also the founder and owner of NKsport clothing company. Known for her group Potap & Nastia, an award-winning duo popular in Ukraine and around the world, she launched her independent career in 2017 under the name of NK, when her first solo song and video - #thatsmytypeofnight – went viral. The same year, she released a Christmas acoustic album alongside her holiday program ‘Xmas with NK’ that featured Christmas hits in four languages. Over her career, NK has released eight albums and over 30 videos. She’s a hit on social media too, with over 4.1 million Instagram followers (@kamenskux) and 750,000 YouTube subscribers (NKofficial). Last February, NK released her viral music video ‘Popa Kak U Kim’ from her first solo album ‘No Komments’, which hit two million views in the first 24 hours to become YouTube’s #1 trending video. That landed her a cover on Ukraine’s Cosmopolitan. Leopolitan music fans and guests of the city will be delighted with NK’s new concert program ‘Obitsyayu’ (I Promise), so mark the day and see you at Malevich Night Club! Tickets cost 750 – 1890 UAH. For more information and ticket booking, please visit lviv.karabas.com or facebook.com/events/2512097352366631.

НК у Львові

13 березня о 20:00 у нічному клубі "Малевич" (просп. Чорновола, 2)

У львівському нічному клубі "Малевич" 13 березня відбудеться концерт унікальної Насті Каменських - вона ж НК. Поп-співачка, актриса, суддя та наставник програми X-Factor також є засновником і власником одягової компанії NKsport. Відома своїм дуетом Potap & Nastia, популярним в Україні й не тільки, вона розпочала свою самостійну кар’єру 2017 року під назвою НК, коли здобула популярність її перша сольна пісня та відео - #thatsmytypeofnight. Того ж року вона випустила різдвяний акустичний альбом зі святковою програмою "Xmas with NK" чотирма мовами. За свою кар’єру НК випустила вісім альбомів та понад 30 відео. Вона також виступає і в соціальних мережах, де має понад 4,1 мільйона передплатників Instagram (@kamenskux) та 750 000 передплатників YouTube (NKofficial). У лютому минулого року НК випустила своє вірусне музичне відео "Popa Kak U Kim" зі свого першого сольного альбому No Komments, який за перші 24 години набрав два мільйони переглядів, щоб стати № 1 на YouTube. За все це її фото вмістили на обкладинці українського видання Cosmopolitan. Львівські шанувальники музики та гості міста матимуть чудову нагоду познайомитись з новою концертною програмою "Обіцяю", тож побачимось у нічному клубі "Малевич"! Квитки коштують 750 - 1890 грн. Для отримання додаткової інформації та бронювання квитків відвідайте сайт lviv.karabas.com або facebook.com/events/2512097352366631.