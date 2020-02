Service Design Lviv

22 February from 10.30 at the Symphony Academy (2B Naukova St.)

Looking for the chance to dive into a day full of knowledge sharing, breakout sessions, workshops, and best practice insights designed to take your practice to the next level? Look no further than the first Service Design Lviv conference! This exciting event is aimed at designers, product owners, product/project managers, business/start-up owners, business analysts, and anyone interested in service design. The conference will feature several speeches and workshops presented by Oleg Koss, a leading expert in client experience and service design in Ukraine and a founding partner of CXdesign; Andrey Milinevsky, another founder of CXdesign and and former chief digital transformation officer at Kyivstar; and Katerina Zayko, head of design office at Symphony Solutions and co-founder of Service Design Network Ukraine. The event will also showcase some of the most important topics covered at this year’s Service Design Global Conference in Toronto, including:

Design of legal documents “from the client”, not “against the client”

Behavioural science application in service design

Design for imperfect systems or systems under constraints

Service design for start-ups

Service design trends in 2019

Tickets start at 400 UAH. For more information and ticket booking, please visit 2event.com/uk/events/1856030 or facebook.com/events/522656861942192.

Service Design Lviv

22 лютого з 10:30 в Symphony Academy (вул. Наукова, 2Б)

Шукаєте нагоди, щоб зануритися у день, сповнений обміну знаннями, секційних засідань, майстер-класів та прикладів найкращої практики, розроблених для того, щоб підняти ваш досвід на вищий рівень? Тоді конференція Service Design саме для вас! Ця захоплююча подія розрахована на дизайнерів, власників продукції, менеджерів продуктів/проектів, власників бізнесу/стартапів, бізнес-аналітиків та всіх, хто зацікавлений у дизайні послуг. На конференції будуть представлені декілька виступів та семінарів, які презентуватиме Олег Косс, провідний експерт з роботи з клієнтами та дизайну послуг в Україні, а також партнер-засновник CXdesign; Андрій Міліневський, інший засновник CXdesign та колишній керівник відділу цифрової трансформації Київстар і Катерина Зайко, керівник дизайнерського бюро Symphony Solutions і співзасновник Service Design Network Ukraine. На заході також будуть представлені деякі найважливіші теми, що висвітлюються на щорічній глобальній конференції з дизайну послуг у Торонто, зокрема:

Оформлення юридичних документів "від клієнта", а не "проти клієнта"

Застосування науки про поведінку в дизайні послуг

Дизайн для недосконалих систем або систем із обмеженнями

Дизайн послуг для стартапів

Тенденції дизайну послуг 2019 року

Вартість квитків від 400 грн. Для отримання додаткової інформації та замовлення квитків відвідайте 2event.com/uk/events/1856030 або facebook.com/events/522656861942192.