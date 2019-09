No Drama Charity Day

21 September from 12:00 at LEM Station (57 Vitovskoho St.)

No Drama Charity Day is a place to have a great time doing great things. Initiated jointly by the Lviv Educational Centre for Human Rights (LECHR), the creative Friday Agency, and the GRAM branding team, the event is a super-charged day full of happiness, kindness, and honesty. It’s all about making marvelous memories. Eventgoers can peruse a variety of goods while reveling in an atmosphere full of food, fun, and fantastic music. Check out the media area, where Volodymyr Beglov, LECHR CEO, will interview guests of the Lviv Publishers’ Forum. The event is used as a fundraiser for a wide range of projects, social and cultural initiatives by LEHCR, meaning your participation can have a real impact on our city. For more information, please visit facebook.com/events/633643480451613.

No Drama Charity Day

21 вересня з 12:00 у LEM Station (вул. Вітовського, 57)

No Drama Charity Day - це місце, де можна чудово провести час, роблячи добрі справи. Створений спільно Освітнім центром з прав людини у Львові, Креативним агентством Friday та командою GRAM branding, цей захід обіцяє бути надзвичайно активним, наповненим добротою, чесністю та чудовими спогадами.

No Drama Charity Day запропонує відвідувачів ознайомитись із різноманітними товарами в дружній атмосфері, з їжею, музикою та веселощами. Очікується, що особливу увагу приверне медіа-сфера, де Володимир Беглов, генеральний директор Львівського освітнього центру прав людини, буде брати інтерв'ю в деяких гостей Форуму видавців. На заході будуть збирати кошти для низки проектів, соціальних та культурних ініціатив Львівського освітнього центру прав людини. Щоб отримати додаткову інформацію відвідайте сторінку www.facebook.com/events/633643480451613/