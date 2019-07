International Ukrainian Dance & Culture Festival

9-12 August in Lviv City Centre and the Shevchenkivsky Hai Museum of National Folk Architecture & Rural Life (1 Chernecha Gora str.)

The International Ukrainian Dance & Cultural Festival is quickly becoming one of the coolest Ukrainian dance festivals in the world. The event brings together Ukrainians from all over the world to celebrate and share their passion for Ukrainian dance, music, and culture. In the past, groups have traveled from as far away as England, Canada, and Australia to join Ukrainian groups at the festival. Some come to perform, others tour Ukraine, while many come just to meet new friends and enjoy Lviv.

It's going to be an epic four-day experience, including dance workshops, performances, and networking with Ukrainian dancers from around the world. Perhaps the highlight of the event will be the Zabava at Lviv’s Shevchenkivsky Hai Architecture Museum. The park is home to beautiful examples of folk buildings from around Ukraine, so what better place to hold a performance of international Ukrainian dancers? It’s a great place to meet Ukrainian dancers, singers, musicians, and artisans from around the world that share the same passion as you. You don’t need to be a performer to attend! If you just want to come out and enjoy the atmosphere, or attend the workshops, performances, and Zabavas, just pick up a weekend pass. But don’t wait too long – it’s sure to be a sold-out show! For more information, please visit ukrfest.org.

Міжнародний фестиваль українського танцю й культури

9-12 серпня у центрі Львова та в Музеї національної народної архітектури та побуту Шевченківський Гай (вул. Чернеча Гора, 1)

Міжнародний фестиваль українського танцю й культури швидко став одним з найпопулярніших українських танцювальних фестивалів у світі. Захід об'єднує українців з усього світу, щоб відсвяткувати та поділитися своєю пристрастю до українського танцю, музики й культури. Творчі колективи й солісти приїздять на Батьківщину з Англії, США, Канади чи навіть з Австралії, щоб приєднатися до українських груп на фестивалі. Дехто приїжджає, щоб виступати, інші подорожують Україною, а багато хто приїжджає просто для того, щоб зустріти нових друзів та поблукати Львовом.

Це буде чотириденний захід, головним моментом якого стане Забава у Львівському музеї архітектури та побуту Шевченківський Гай. У парку є прекрасні зразки дерев’яних будівель з усієї України, і де ще краще можна проводити виступи українських артистів? Це прекрасне місце для зустрічі з українськими танцюристами, співаками, музикантами та ремісниками з усього світу, які мають таку ж пристрасть, як і ви. Вам не потрібно бути виконавцем для участі! Якщо ви просто хочете прийти і насолодитись атмосферою, або відвідати майстер-класи, виступи й забави, вам варто придбати квиток на вихідні. Але не чекайте занадто довго – квитки швидко розпродаються! Шукайте додаткову інформацію на ukrfest.org.