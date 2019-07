Lviv Coffee Festival

12-15 September, location TBD

Coffee is a huge part of almost everyone’s life. Most of us couldn’t function as a normal human being without a cup of coffee in the morning. But all of us caffeine addicts aren’t ashamed to admit it; in fact, we constantly flaunt our caffeine addictions by heading out to cute café after cute café and posting it all over Instagram. Now there are even entire festivals dedicated to our favourite drink and there’s a massive one happening in Lviv this September! The Lviv Coffee Festival is back to celebrate our city’s buzzing café culture, with the best baristas, roasters, blenders, distributors, coffee shops, and coffee gear. Leopolitan coffee lovers and guests of the city will discover what’s brewing in Ukraine’s coffee capital as they explore exhibitors, savour unlimited free samples, learn industry secrets, and participate in new and returning hands-on programmes. For more detailed information, please visit coffeefest.lviv.ua or facebook.com/LvivCityCoffeefest.

Як на каву – то до Львова

12-15 вересня, місце проведення уточнюється

Коли кава з’явилась у Європі - ніхто не пам’ятає, але сьогодні уявити собі життя без цього запашного напою просто неможливо. Її подають з цукром, вершками і морозивом, існують сотні способів приготування кави, – і ніхто не знає їх всіх.

До Львова кава потрапила завдяки нашому земляку Юрію Кульчицькому, герою Віденської відсічі туркам 1683 року. Сучасний кавовий фестиваль у Львові проводиться починаючи з 2007 року. У його програмі, зокрема, кавовий ярмарок, кавовий тур Короля й Королеви та голосування за найкращу кав'ярню, яка носитиме цей титул цілий рік. Щороку на це свято до Львова з’їжджаються понад 100 000 гостей звідусюди, щоб скуштувати саме тут найсмачнішої, найзапашнішої кави та ще щось до неї. Це чудова нагода запросити старих друзів чи знайомих до Львова, посидіти в затишній кав’ярні і запастись приємними спогадами. Всю детальну інформацію можна отримати на сайті coffeefest.lviv.ua або на facebook.com/LvivCityCoffeefest.