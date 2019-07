LvivMozArt Music Festival

3-11 August at venues around the city

Leopolitan music lovers and guests of the city will be delighted by the return of the LvivMozArt festival of classic music. Aiming to unite the best Ukrainian and world musicians, this year’s festival will feature nine days of classical and Mozart music from 3-11 August. Festivalgoers can also take in exceptional musical evenings, presentations, and recitations at seven iconic locations on Lviv’s musical map – the Lviv Opera, Philharmonia, Old Tram Depot, Dominican Church, Organ Music Hall, the spectacular Potocki Palace, and the Ruins of the Brody Synagogue in Brody (Lviv Region).

Scholars from across Europe and Ukraine will kick off the festival on 3 August with an Academic Forum on music and literature. The synthesis of arts will be spread as a leitmotif throughout the entire concert programme, which includes a musical-literary salon full of short speeches and open dialogue in the form of a roundtable. Topics will connect to the literary and musical sources during the time that Mozart flourished, as well as Joseph Roth’s literary heritage during the interwar period.

A truly historic concert will take place on 4 August, when ‘Music and Literature’ honours the life of Roth, who was born 125 years ago and died 80 years ago. One of the most important German-speaking authors of the 20th Century, his dramatic fate united Ukrainian, Austrian, and Jewish histories and became a symbol of the strong relationships between Ukraine and Europe. It’s the first time in the history of Ukraine and Austria that a commemorative concert will take place in his Galician motherland, near the ruins of the Brody Synagogue. Once one of the biggest Jewish temples in Europe, it now sits in ruins after being bombed in WWII. The concert will feature video and a unique artistic performance by soloists Pumeza Matshikiza (ZA), Inso-Lviv Symphony Orchestra (UA), the Dudaryk Lviv State Academic Male Choir (UA), and violinist Abraham Brody (US). Conducted by Oksana Lyniv (UA-AT), the presentation will be read by Sunnyi Melles (CH).

Lviv’s marvellous Potocki Palace will host on 6 August the ‘Mozart – Connection of Generations’ chamber concert dedicated to the 300th anniversary of Leopold Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart’s father and grandfather of festival patron Franz Xaver, who was a Leopolitan. An outstanding pedagogue and violinist, Leopold Mozart laid the foundation of musical traditions in the family that would be perfected by his son. He was also a teacher and music manager for his children. For kids, the festival will offer the ‘MozArtKids’ programme, where the little ones can meet with orchestra musicians and their instruments, learn their favourite melodies from the golden era of Vienna classical music, and complete funny and thought-provoking tasks related to Mozart’s life and times as the cultural zenith of the 18th Century. While some concerts require tickets, others will be free of charge. For a more detailed programme and additional information, please visit lvivmozart.com.

Фестиваль LvivMozArt

3-11 серпня в залах та на естрадах міста

Львівські любителі музики та гості міста вже втретє з радістю зустрінуть фестиваль класичної музики LvivMozArt. Дев'ять днів класичної музики - 3-11 серпня - об'єднають найкращих українських і світових музикантів. Гості фестивалю також можуть стати учасниками виняткових музичних вечорів, презентацій та перформансів у знакових місцях на музичній карті Львова - Львівській опері, філармонії, старому трамвайному депо, домініканському соборі, залі органної музики, палаці Потоцьких та на руїнах синагоги в Бродах (Львівська обл.).

Академічний форум з музики та літератури за участю вчених з усієї Європи та України відкриє фестиваль 3 серпня. Синтез мистецтв буде лейтмотивом всієї концертної програми, частиною якої буде, зокрема, музично-літературний салон з короткими промовами та відкритим діалогом у формі круглого столу. Теми охоплюватимуть літературні та музичні джерела часів розквіту творчості Моцарта, а також літературну спадщину Йозефа Рота в міжвоєнний період.

Справжній історичний концерт відбудеться 4 серпня у програмі "Музика і література", присвяченій життю і творчості Й. Рота, який народився 125 років тому і помер 80 років тому. Він був одним з найважливіших німецькомовних авторів ХХ століття, його драматична доля об'єднала українську, австрійську та єврейську історію і стала символом міцних зв’язків між Україною та Європою. Вперше в історії України й Австрії в його галицькій батьківщині, біля руїн синагоги в Бродах відбудеться меморіальний концерт. Колись один з найбільших єврейських храмів у Європі, він зараз лежить в руїнах після бомбардування під час Другої світової війни. У концерті будуть представлені відео а також виступить солістка Пумеза Мацікіза (Південна Африка), симфонічний оркестр ІNSO-Львів, Львівська державна академічна чоловіча хорова капела «Дударик» і скрипаль Абраам Броди (США). Диригуватиме Оксана Линів (Україна-Aвстрія), презентацію прочитає Сунні Мелез (Швейцарія).

У палаці Потоцьких 6 серпня відбудеться камерний концерт "Моцарт - зв’язок поколінь", присвячений 300-річчю від дня народження Леопольда Моцарта, батька Вольфганга Амадея Моцарта і діда покровителя фестивалю Франца Ксавера, який був львів’янином. Видатний педагог і скрипаль Леопольд Моцарт заклав фундамент музичних традицій у сім'ї, які розвинув його син. Він також був викладачем і музичним менеджером своїх дітей. Для дітей фестиваль запропонує програму "MozArtKids", де діти зможуть зустрітися з оркестровими музикантами, познайомитись з їхніми інструментами, вивчити свої улюблені мелодії золотої ери віденської класичної музики, а також виконати веселі й стимулюючі завдання, пов'язані з часами й життям Моцарта. Вхід на деякі концерти – безкоштовний, на інші – за гроші. Детальніша програма й додаткова інформація тут: lvivmozart.com.