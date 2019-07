Wiz-Art International Short Film Festival

19-25 August at Kinopalace cinema (22 Teatralna St.)

The annual Wiz-Art International Short Film Festival returns to Lviv from 19-25 August. Founded in 2008, the festival screens more than 100 short films each year, bringing audiences a powerful cultural and educational platform that unites Ukrainian and international filmmakers. Festivalgoers will see some of the best short films from around the world participate for the Grand Prix – the festival’s main award – and other categories, like Best International Short Film, Best International Director, Best Ukrainian Film, Audience Choice Award, and special jury prizes. This year organizers promise to present Leopolitan movie lovers and guests of the city with a new theme, new locations, and even more surprises! Prices for festival All Events Pass starts from 400 UAH.

For more information, please visit wiz-art.ua or facebook.com/earthshakingfilms.

Міжнародний фестиваль короткометражних фільмів Wiz-Art

19-25 серпня. Кінопалац (вул.Театральна, 22)

Щорічний Міжнародний фестиваль короткометражного кіно Wiz-Art знову пройде у Львові 19 - 25 серпня. Фестиваль, заснований у 2008 році, щорічно показує понад 100 короткометражних фільмів, що приносить аудиторії потужну культурно-освітню платформу, яка об'єднує українських та міжнародних кінематографістів. Глядачі побачать найкращі короткометражні фільми з усього світу, що претендуватимуть на Гран-прі - головну нагороду фестивалю – а також з інших категорій, як от "Найкращий зарубіжний короткометражний фільм", "Найкращий зарубіжний режисер", "Найкращий український фільм", "Приз глядацьких симпатій" та спеціальні призи журі. Цього року організатори обіцяють представити львівським любителям кіно та гостям міста нову тему, нові локації та ще більше сюрпризів! Абонементи на фестивальвід 400 грн.

Для отримання додаткової інформації відвідайте wiz-art.ua або facebook.com/earthshakingfilms.