Flugery Lvova Jazz Music Festival

11-12 May in the Inner Yard of Lviv City Hall on Rynok Square

Each year since 2003, jazz lovers from around the world flock to Lviv for the Flugery Festival – one of the city’s most popular musical events. Flugery has become a staple of Lviv’s cultural calendar and provides an important stage for both up-and-coming and recognised jazz bands. Today, the festival features not only concerts, but also impromptu gigs, theatre shows, multimedia presentations, and literary events. Organised jointly by the Dzyga art union and Liniya Vtechi cultural agency, Flugery Lvova 2019 promises another year of rich programming headlined by popular Ukrainian and foreign bands. Be sure not to miss out on one of Lviv’s most popular events! You can check the programme and book tickets at dzyga.com or facebook.com/FlugeryLvova.

Флюгери Львова 2019

11-12 травня. Внутрішній дворик Львівської ратуші на площі Ринок

Щорічно з 2003 року до Львова з'їжджаються любителі джазової музики з усього світу, на фестиваль Flugery, який приваблює нові таланти і значно збагачує акустичний календар міста. За сімнадцять років свого існування фестиваль перетворився на один із знакових львівських заходів адже на фестивалі представлені не тільки концерти, але й імпровізовані вистави, театральні шоу, мультимедійні презентації та літературні читання. Організований спільно Творчим об'єднанням "Дзига" та культурною агенцією "Лінія Втечі", "Флюгери Львова 2019" обіцяють ще багатшу й різноманітнішу програму. Якщо ви не хочете пропустити одну з головних подій у музичному календарі Львова, обов'язково ознайомтесь з програмою та замовте квитки на www.dzyga.com або www.facebook.com/FlugeryLvova