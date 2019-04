Lviv City Day

4-5 May in Central Lviv

Lviv City Day is the official celebration to mark the city’s founding. This year Lviv is celebrating its 763rd birthday on the first weekend of May! This year’s program features more than 100 events and activities, including parades, fairs, street entertainment, sports contests, free tours, and live music. Some of Lviv’s museums will also be offering free admission. There will be several stages along Svoboda Avenue and in parks across the city, but the heart of the celebrations will take place in the heart of the city – Rynok Square. You’ll be able to catch children’s and folk groups as well as many popular bands.

The family-friendly City Picnic will take place in Ivan Franko Park, where you’ll be able to enjoy a variety of street food and a diverse entertainment program. You’ll also want to catch the extraordinary Street Parade Carnival, where thousands of people are expected to participate! There’ll be armoured knights, actors on stilts, carriages with angels, sports teams, folk dance ensembles, and representatives from a great variety of public groups that make Lviv’s social life so vibrant. The centre isn’t the only place celebrating though – the Sykhiv and Levandivka regions and the D. Halytskyy International Airport also have special events planned – so be sure to check the schedule and come out to celebrate 763 years of Lviv being the soul of Ukraine! For more information, please visit facebook.com/lvivtravel.

День міста Львова

04-05 травня, центральна (і не тільки) частина Львова

Традиційно в першу суботу травня Львів святкує свій день народження. Цього року нашому місту виповнюється 763 роки і святкувати будемо 4-5 травня. З кожним роком програма святкувань стає все багатшою, різноманітнішою та цікавішою. В рамках святкування проводяться близько 100 різних заходів, включаючи паради, ярмарки, вуличні розваги, спортивні змагання, безкоштовні пішохідні та велосипедні тури, концерти живої музики тощо. Деякі музеї Львова пропонують безкоштовне відвідування.

На проспекті Свободи і в парках міста будуть встановлені різні сцени, але традиційно найбільшою і найцікавішою є святкова сцена на площі Ринок, як основна для виступів дитячих і фольклорних колективів, а також різноманітних оркестрів та гуртів.

Також відбудеться міський пікнік в парку ім. І. Франка з веселою та активною розважальною програмою для всієї родини. Однією з яскравих подій святкування буде вуличний парад-карнавал. Очікуються тисячі учасників! Покажуть себе дитячі аматорські колективи, середньовічні лицарі в латах, актори на ходулях, фіри з ангелами, члени молодіжних і спортивних організацій, ансамблі народних танців, представники національних меншин і громадських організацій - тут обов'язково побачите щось нове. Важливо також відзначити, що День міста Львова відзначається не тільки в центральній частині - багато подій відбудуться також у районах міста – на Сихові і Левандівці, в міжнародному аеропорту ім. Д. Галицького, а також буде багато флешмобів, до яких запрошуються і гості міста. Для отримання додаткової інформації відвідайте https://www.facebook.com/lvivtravel