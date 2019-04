Enigmatic Sharon Kovacs in Concert

15 April at 19:00 at Malevich Night Club & Concert Arena (2 Chornovola Ave.)

Lviv’s Malevich Night Club will play host to Sharon Kovacs, the shaven-headed chanteuse with the voice of a soul legend, on 15 April. The Netherlands might be famous for tulips, van Gogh, and Gouda cheese – but great soul singers? Well, Kovacs is about to change expectations. Not only does she have a fabulous voice that makes her hometown in the south of Holland proud, but she could very well shake up the entire European music industry. The 25-year-old with a deep, dark voice is right at home in the world of blues and soul. As a young girl, she loved singing Whitney Houston and Tina Turner hits. She impressed audiences in her hometown of Eindhoven with a voice so strange for a young girl. When you close your eyes, you hear a strong, black, feminine voice that lends a certain mystery and vulnerability to the songs. But when you open them, you see a fragile, pale, and somewhat androgynous young thing with a shaved head under a furry hat that makes her look like a thin and somewhat wild animal. Amy Winehouse? Adele? Nope – it’s the inimitable Sharon Kovacs! Don’t miss out on this wonderful concert by the charming and talented young Dutch woman. Tickets cost 550-1750 UAH. For more information and ticket booking, please visit gastroli.ua.

Загадкова Шарон Ковач з концертом

15 квітня о 19:00 у нічному клубі "Малевич" (пр. Чорновола, 2)

У львівському нічному клубі "Малевич" відбудеться концерт співачки з Голландії Шарон Ковач. Її країна славиться тюльпанами, ван Гогом, сиром Гауда - але чи хтось чув про великих співаків соул з цієї країни? І тут на сцені з’являється Шарон власною персоною. Мало того, що вона володіє казковим голосом, яким може пишатись рідне місто, вона також може потрясти європейську музичну індустрію. У свої 25 співачка з глибоким голосом почувається як вдома у світі блюзу і соул. В юності вона любила співати хіти Уїтні Х'юстон й Тіни Тернер. Вперше вона вразила глядачів у своєму рідному Ейндховені голосом, дещо дивним для молодої дівчини. Якщо заплющити очі, можна почути сильний, жіночий голос, який надає її пісням певну таємничість і вразливість. Але коли їх розплющити, перед вами постане тендітна, бліда й трохи схожа на хлопця дівчина в хутряній шапці, що надає їй схожості з дикою тваринкою. Можливо комусь вона схожа на Емі Вайнхауз чи Адель, але ні - це неповторна Шарон Ковач! Не пропустіть такої нагоди побувати на концерті чарівної й талановитої молодої голландської співачки. Вартість квитків лише 550-1750 грн.Додаткова інформація і замовлення квитків на сайті gastroli.ua.