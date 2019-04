Lviv Ultra Trail

11 May at 7:00 starting at Rynok Square

All Leopolitan runners and guests of the city are welcome to join the Lviv Ultra Trail running event on 11 May. Trail running combines running up steep gradients, hiking, and running on “any unpaved surface”. It’s similar to both mountain and fell running (aka hill running). Trail running takes place on clearly marked trails or tracks that are relatively easy to follow and does not necessarily involve significant ascents or the need to navigate, as is necessary in fell running. The number of organised trail races have grown worldwide over the last few years as runners cite less stressful impact compared to road running and prefer the landscape of non-urban environments. This has led to a boom in non-traditional and off-road trail running and adventure racing in the past decade.

The Lviv Ultra Trail will feature four different races:

Great Forest Trail – 73 km, ascent of 2500 m, control time of 15 hours, 3 points ITRA

Lviv Trail Marathon – 42 km, ascent of 1319 m, control time of 9 hours, 2 points ITRA

Devil Cliffs Trail – 23 km, ascent of 700 m, control time of 6 hours, 1 point ITRA

High Castle Trail – 9 km, ascent of 230 m, control time of 2.5 hours

Come join the fun, chat with your running buddies, and test out your winter legs against some of Lviv’s loveliest hills!

For more information, please visit lvivultratrail.com or facebook.com/events/lviv-ultra-trail/732648330433645.

Ultra Trail у Львові

11 травня о 7:00 з площі Ринок

Всіх львівських бігунів і гостей міста запрошують до участі у змаганнях Ultra Trail 11 травня. Бігати доведеться і крутими підйомами і спусками, лісовими стежками, а також по "будь-якій не мощеній поверхні". Бігуни вирушать від стін Ратуші на траси, які будуть виразно марковані, без складної навігації, так що збитись зі шляху буде важко. Кількість організованих у всьому світі подібних змагань зросла за останні кількох років, оскільки бігунам більше подобається бігати за містом в оточенні зелені ніж вдихати вихлопні гази в кам’яних джунглях. Таким способом здобувати бали й перемоги набагато корисніше і приємніше.

У Львові Ultra Trail буде складатись з чотирьох різних трас:

"Велика лісова стежка" - 73 км, перепад висот 2500 м, контрольний час 15 годин, 3 бали ITRA

"Львівський марафон" - 42 км, перепад висот 1319 м, контрольний час 9 годин, 2 бали ITRA

Devil Cliffs Trail - 23 км, перепад висот 700 м, контрольний час 6 годин, 1 бал ITRA

"Стежка Високого замку" - 9 км, перепад висот 230 м, контрольний час 2,5 години

Приєднуйтесь до спільноти, щоб поспілкуватись зі своїми друзями і суперниками та розім’яти ноги після зими на пагорбах навколо Львова.

Для отримання додаткової інформації відвідайте lvivultratrail.com або facebook.com/events/lviv-ultra-trail/732648330433645.