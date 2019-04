Lviv Open Cup Motocross

12 May at 11:00 at Mayorivka Racetrack (between Medova Pechera and Kytaiska Streets)

Lviv’s legendary Mayorivka racetrack will play host to the Lviv Open Cup motocross competition on 12 May. Renowned as one of Europe’s most difficult tracks, the Mayorivka event is expected to draw competitors from across Ukraine and neighbouring countries. Mayorivka was reopened in 2016 by motorcycle enthusiasts at Lviv’s ‘Drive’ club after nearly 20 years of lying dormant. Last year’s spectacle drew over 20,000 spectators with the finals broadcasted live on Ukraine’s Xsport channel. This year racers will compete in a number of different categories, including professional, amateur, adult, junior, and children. Co-organised by Lviv’s Zazirya Moto Club, the day’s most anticipated event will surely be the off-road race through the treacherous swamplands of the track’s famed Mayorivka wood line. It’s free to enter, so be sure to bring the whole family! For more information, please visit facebook.com/ZazirjaLviv.

Відкритий Кубок Львова з мотокросу

12 травня о 11:00, траса "Майорівка" (між вулицями Медова Печера та Китайська)

На знаменитій львівській трасі "Майорівка" 12 травня відбудеться чемпіонат Львова з мотокросу. Ця траса вже багато років відома як одна з найскладніших у Європі, і на неї, як очікується, з’їдуться спортсмени з усієї України та з-за кордону. Трасу "Майорівка" відновили і знову відкрили у 2016 році ентузіасти мотоспорту львівського клубу "Драйв" після майже 20 років забуття. Минулого року на трасі зібралось понад 20 тисяч глядачів а фінал транслювався у прямому ефірі на телеканалі Xsport. Цього року мотоциклісти змагатимуться у різних категоріях: професіонали, аматори, дорослі, юніори та діти. Організовані спільно з львівським мотоклубом "Зазір’я", змагання традиційно пройдуть через підступні болота славнозвісної лісової смуги Майорівки. Вхід вільний, тому обов'язково приходьте всією сім'єю! Детальну інформацію можна отримати на facebook.com/ZazirjaLviv.