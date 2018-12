Exhibition “Dyvny Kolyady”

20 December - 27 January from 10:00, at Book Lion bookstore (14 Shevchenko Ave.)

From 20 December to 27January Lviv’s Book Lion bookstore and gallery will host the exhibition “Dyvny Kolyady” (Christmas winter festival) – an exciting new event featuring works by Taras Keb and Petro Bujak - two original artists, who have very special perception and unique ability to transfer all the warmth, colorfulness and depth of Ukrainian Christmas winter festival into art. Their paintings are always multilayered, rich in colors and inspirational. By enriching art works with own imagination, adding new images, unexpected characters and surprising stories, artists showcase full palette of emotions which are so common in Ukrainian Christmas festivities. Don’t miss your chance to admire this fascinating exhibition.

For more information, please visit booklion.lviv.ua or www.facebook.com/events/492295617928925

Виставка "Дивні Коляди"

20 грудня – 27 січня з 10:00, книгарня "Книжковий лев" (просп. Шевченка, 14).

У львівській книгарні-галереї "Книжковий лев" з 20 грудня до27 січня пройде виставка "Дивні Коляди" - нова захоплююча подія, яка презентує роботи Taраса Кеба та Петра Буяка – самобутніх художників, які надзвичайно чутливо відчувають і вміло передають глибину, тепло і яскравість давніх коляд. З-під їхніх пензлів народжуються багатоголосі, кольорові та натхненні “дивні Коляди”. Збагачуючи своє уявою традиційні зимові коляди, вони додають від себе зовсім несподіваних героїв, нові образи та розповіді. Намагаючись передати всю повноту емоцій та відчуттів, які вирують у традиціях святкування різдвяних свят, створюють свою особливу і неповторну “Коляду”.

Для отримання додаткової інформації відвідайте http://booklion.lviv.ua або перейдіть на www.facebook.com/events/492295617928925