Days of Ukrainian Cinema

13-16 December at 18:00 at Kopernik Cinema (9 Kopernika St.)

Lviv’s Kopernik Cinema will host the Days of Ukrainian Cinema event from 13-16 December. Organised by the Lviv Film Commission and Wiz-Art, the festivities will also feature ‘Lviv Film Meetings’ that are sure to attract many fans of Ukrainian cinematography. The festival will offer Leopolitan film fans and guests of the city a selection of the very best of contemporary Ukrainian cinema so that audiences can discover just how diverse the industry has become. Festival will be opened with presentation of latest selection of short films by Ukrainian directors. Other screenings will feature 5 films, each of which became notable event in the history of Ukrainian cinematography: adventure/fantasy The Stronghold ("Storozhova zastava"), documentary “Ukrainian Sheriffs”, comedy "The Strayed" (Prypytni), war drama “Cyborgs” and a Ukraine-Macedonia-Poland co-production 'When the Trees Fall' ('Koly padayut dereva') .

The ‘Lviv Film Meetings’ will allow cinema fans the unique opportunity to meet with Ukrainian film industry representatives and learn about future plans, as well as to discuss the development of local film-making possibilities. Entrance is free of charge, so be sure to stop by! For more detailed information, please follow the event at facebook.com/events/362959297605477.

Дні українського кіно

13-16 грудня о 18:00 у кінотеатрі "Коперник" (вул. Коперніка, 9)

У львівському кінотеатрі "Коперник" 13-16 грудня пройдуть "Дні українського кіно", організаторами яких є львівська кіно-комісія та мистецька формація "Віз-Арт". У програмі "Днів українського кіно" також відбудуться "Львівські кінозустрічі", на які обов'язково прийдуть багато любителів українського кіно. Фестиваль запропонує львів’янам та гостям міста найкращі стрічки сучасного українського кінематографу. Цей мистецький захід відбудеться за підтримки львівської міської ради, мережі "Кінопалац" та ДержКіно України. Відкриватиме фестиваль тематична підбірка найактуальніших короткометражних робіт українських режисерів та режисерок. У інші дні глядачам покажуть 5 стрічок, кожна з яких по-своєму є знаковою для українського кінематографу. Серед них: перший український фільм-фентезі “Сторожова застава”, житейська комедія “Припутні”, документальна стрічка “Українські шерифи”, військова драма “Кіборги” та один із найбільших кінопроектів — “Коли падають дерева”.

Завдяки "Львівським кінозустрічам" любителі кіно матимуть унікальну нагоду познайомитись з представниками української кіноіндустрії, дізнатись про їх майбутні плани, а також обговорити розвиток можливостей місцевої кінематографії. Вхід безкоштовний, тож не забудьте завітати! Уся детальна інформація про подію на facebook.com/events/362959297605477.