Event Industry Forum

8-9 February at Arena Lviv (199 Stryiska St.)

Arena Lviv will host the EIF2019 (Event Industry Forum) from 8-9 February. The program is designed to deepen the understanding of an event manager’s work, demonstrate new possibilities in the profession, and to set a new pace for the market and a new impulse for creativity. Top speakers from across Ukraine and Europe will dialogue with industry leaders, including Italy’s Salvatore Sagone (BEA World), Belgium’s Elina Jutelyte (EndoExo) and Jenny Bjorkloff (Event Jenny), and Ukraine’s-own Kartyna Nekleva (S*EVENT) and Denys Rynskyi (Global Events). The two-day event will also feature the EventEXPO, which will showcase companies that provide trendy technologies and services that can promote and optimise event management activities. Other events include lectures, panel discussions, and specialised workshops and trainings, including:

• Main: Fundamental industry issues

• Corporate: Best practices for business events

• Convention: Case studies on the future of business events

• Festivals, Concerts / EDM: Professional area for organisers of global events

• Wedding Planet: Tips and trends in organising stunning wedding parties

• Event Expo: Exhibition of event-management industry equipment, technologies, and services

• Burning Bike: Nomination event for event managers

For more information or to book your ticket, please visit eventindustry.com.ua.

Event Industry Forum 2019

8-9 лютого на стадіоні "Арена Львів" (вул. Стрийська, 199)

Найбільша галузева подія для експертів івент-ринку відбудеться 8-9 лютого у конференц-залі стадіону "Арена Львів". Цей захід має на меті розширення розуміння роботи менеджера подій, виявлення нових можливостей цієї професії, встановлення нових темпів для ринку та нового імпульсу для творчості. Власники та керівники івент-агенцій, маркетологи, топ-менеджери компаній, точкові фахівці дізнаються про тренди в організації події – від локального івенту до міжнародного фестивалю, просування івент-бізнесу та зможуть перейняти досвід успішних особистостей.

Кейси та практичні алгоритми від провідних івенторів країни, а також стратегії та тренди майбутнього івент-сезону від топ-спікерів країни та міжнародних спеціалістів: Kartyna Nekleva (S*EVENT, Україна), Salvatore Sagone (BEA world, Italy), Elina Jutelyte (EndoExo, MPI Belgium), Jenny Bjorkloff (Event Jenny, Belgium), Денис Ринський (Global Events та багато інших. Упродовж двох днів діятимуть вісім активних майданчиків, де відбудуться лекції, панельні дискусії, кейси, спеціалізовані майстер-класи та тренінги:

• Main: фундаментальні теми в галузі

• Corporate : найкращі інструменти для заходів бізнес сегменту

• Convention : секретні кейси майбутнього ділових заходів

• Festivals, Concerts / EDM : професійний простір для організаторів масштабних подій

• Wedding Planet: тренди в організації найкращих весіль

• Event Expo: ключова виставка обладнання, технологій та послуг event-галузі

• Burning Bike: номінація для івенторів

Шукайте додаткову інформацію та замовляйте квитки на www.eventindustry.com.ua