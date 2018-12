Tango Remolino DJ Festival

27 December – 7 January at the Dnister Premier Hotel (6 Mateyka St.)

Lviv’s glamorous Hotel Dnister will host the annual Tango Remolino festival from 27 December to 7 January. Remolino is all about enjoying every moment, whether it be on or off the dance floor – although the dancing is expected to take centre stage. A series of day and night ‘milongas’, featuring some of Europe’s most accomplished DJs, including Finland’s Jenni Valli, Germany’s Monica Şuteu, Norway’s Bernt Andreas Drange, and Austria’s Jasmin Muranovic, will be sure to keep you dancing into the wee hours. In addition to the 27 milongas (and afterparties), there will be navigation classes, tango lectures hosted by Michael Lavocah, and folklore peñas. Explore and enrich your passion for this captivating dance at Lviv’s biggest and longest running tango event! For more event information, please visit tangoremolino.org.

Фестиваль Tango DJ Remolino

27 грудня - 7 січня в готелі "Дністер Прем'єр" (вул. Матейка, 6)

У Львівському готелі "Дністер Прем'єр" пройде щорічний фестиваль Tango Remolino з 27 грудня по 7 січня. Танцюристи з усієї країни з’їдуться до Львова, щоб показати, що може створити під Новий рік магія музики й танцю. Серія денних і нічних мілонг, де будуть представлені деякі з найвидатніших ді-джеїв Європи, зокрема, Дженні Валлі з Фінляндії, Моніка Шутеу та Бернт Андреас Дранге з Німеччини, а також Ясмін Муранович з Австрії неодмінно допоможуть вам протанцювати допізна (або до ранку). Тут будуть і 27 мілонг (з вечірками), будуть класи навігації, уроки танго під керівництвом Майкла Лавока та фольклорні зустрічі. Запрошуємо всіх, хто вміє і бажає навчитись гарно танцювати на найбільший та найдовший марафон танго у Львові!

Довідуйтесь більше про заходи тут: tangoremolino.org.