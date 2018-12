Ski Fun at Bukovel

December - January at Bukovel Ski Resort (Ivano-Frankivsk Region)

The Bukovel Ski Resort – Ukraine’s largest and most popular – will host several exciting ski competitions next year that you won’t want to miss. With modern hotels, spas, and restaurants, Bukovel is Ukraine’s most European winter resort. The area boasts of excellent roads, convenient lifts, and well-developed infrastructure. Even if the weather lets you down, the site’s snow guns ensure that there is plenty of snow cover from December to April. Bukovel features more than 50 kilometres of ski runs of all difficulty levels, with the longest being 2106 metres.

22-23.12.2018 Bukovel Snowboard Race 2018

09.01.2019 Snowboard Instructors Games 2019

10.01.2019 Ski Instructors Games 2019

17-23.01.2019 National Ski Championship

25-27.01.2019 Bukovel Kids Cup 2019 І stage

For more detailed information, please visit sportproduction.com.ua.

Лижні розваги на Буковелі

Грудень - січень на гірськолижному курорті "Буковель" (Івано-Франківська область)

Гірськолижний курорт "Буковель" - найбільший і найпопулярніший в Україні - прийматиме кілька цікавих лижних змагань у наступному році, які просто не можна пропустити. Завдяки сучасним готелям, курортам і ресторанам Буковель – найпотужніший європейський зимовий курорт України. В околицях чудові дороги, зручні підйомники та розвинута інфраструктура. Навіть якщо підведе погода, снігові гармати гарантують, що з грудня по квітень сніговий покрив на схилах буде достатній. Буковель має понад 50 кілометрів гірськолижних трас усіх рівнів складності, а найдовша з них має 2106 метрів.

22-23.12.2018 Bukovel Snowboard Race 2018

09.01.2019 Snowboard Instructors Games 2019

10.01.2019 Ski Instructors Games 2019

17-23.01.2019 Чемпіонат України з гірськолижного спорту

25-27.01.2019 Bukovel Kids Cup 2019 І етап

Уся детальна інформація тут: sportproduction.com.ua.