Arsen Mirzoyan in Concert

17 December at 19:00 at Lviv’s M. Zankovetska Drama Theatre (1 L. Ukrainka St.)

Lviv’s M. Zankovetska Drama Theatre will play host to the man known as “the country’s steel voice” when the philosophical and charismatic Arsen Mirzoyan comes to town on 17 December. Despite having no musical training and even having lost his hearing at one point in time (!), Mirzoyan’s star shines bright. His fans know his most popular songs by heart, including Kapronovi Banty, Winnie the Pooh, and Geraldine. In addition to being a mainstay at the country’s many musical award shows, Mirzoyan continues to churn out albums and has now released four. He is known as a brave artist that never tires of experimenting with new genres and unfamiliar musical components. His success is a fine example of how originality always finds its way. Tickets range in price from 300-1000 UAH. For more information, or to book your tickets today, please visit concert.ua.

Концерт Арсена Мірзояна

17 грудня о 19:00 у Львівському драматичному театрі ім. М. Заньковецької (вул. Л. Українки, 1)

На сцені театру ім. М. Заньковецької 17 грудня виступить "сталевий голос країни", філософський та харизматичний Арсен Мірзоян. За освітою інженер кольорової металургії, Арсен, незважаючи на відсутність музичної освіти став відомим і популярним в Україні співаком. Найбільш відомі його пісні - це, зокрема "Капронові банти", "Вінні Пух", "Прощай малий" та "Джеральдіна". Він постійно з’являється на різноманітних шоу вручення музичних нагород, а також продовжує випускати альбоми - їх вже чотири. Він відомий як артист, який постійно експериментує з новими жанрами та незнайомими музичними компонентами. Його успіх – це чудовий приклад того, як оригінальність завжди знаходить свій шлях до успіху. Квитки коштують 300-1000 грн. Отримати додаткову інформацію або замовити квитки можна тут: concert.ua.