Ukrainian Song Project

18 August at 18:00 at Arena Lviv (199, Stryiska str.)

Arena Lviv will be the site for the Ukrainian Song Project on 18 August. This grand musical event aims to find talented, young artists in the hopes of distributing and promoting Ukrainian music from different genres across Ukraine and abroad. Designed to promote artistic expression, national pride, and Ukraine’s diverse culture, the Ukrainian Song Project is dedicated to the 27th anniversary of Ukraine’s independence. As such, the programme will feature performances from 27 acts, including acts already famous in Ukraine, like Tayanna, Kadnay, Dilemma, Navi, and Melovin – Ukraine’s 2018 Eurovision Song Contest representative. Polish artists will also dazzle Ukrainian music fans with exclusive performance of songs in Ukrainian, including Chemia, whose guitarist Wojciech Balczun is the former CEO of Ukraine’s state rail company Ukrzaliznytsia. The Ukrainian Song Project is a ground-breaking initiative that will be broadcasted by several TV and radio stations in Ukraine and other countries. Tickets cost 250-750 UAH. For more information, please visit uapisnya.com.ua or facebook.com/uapisnya.

Проект "Українська пісня"

18 серпня о 18:00. Арена Львів (вул. Стрийська, 199).

Телевізійний проект "Українська пісня" збере на стадіоні "Арена Львів" тисячі глядачів 18 серпня. Це чудовий стартовий майданчик для молодих артистів і чудова нагода показати себе публіці, оцінити свої сили й можливості. Звучатиме українська музика різних жанрів з усієї України та з поза її меж.

Оскільки це музичне свято присвячене 27 річниці незалежності України, у святковій програмі будуть представлені 27 виконавців. Проект "Українська пісня" - новаторська ініціатива, яку транслюватимуть декілька українських телевізійних та радіостанцій. Тут виступлять, зокрема, вже відомі в Україні виконавці "Воплі Відоплясова", Tayanna, Kadnay, Dilemma, Navi, Alyosha, гурт О. Торвальд, якій представлял Україну на конкурсі "Євробачення-2017" у Києві, а також Melovin - представник України на "Євробаченні-2018". Очікується, що особливий інтерес викличе виступ польського рок-гурту CHEMIA, гітаристом якого є Войцех Бальчун, колишній генеральний директор української державної залізничної монополії "Укрзалізниця". Польські артисти пообіцяли приголомшити любителів української музики ексклюзивним виконанням українських пісень. Вартість квитків 250-750 грн. Для отримання додаткової інформації відвідайте сторінку uapisnya.com.ua або facebook.com/uapisnya.