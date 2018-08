Lviv’s Wiz-Art International Short Film Festival Returns

6-12 August (17 Kopernyka St.)

The Wiz-Art International Short Film Festival will return to Lviv from 6-12 August. Founded by the Wiz-Art art group in 2008, the festival screens more than 100 new short films each year, making Wiz-Art a wonderful cultural platform for the introduction of the short film genre to Ukrainian audiences. Short films from around the globe and across Ukraine participate in the open competition program, making Wiz-Art a powerful platform to unite Ukrainian and foreign filmmakers. There are also out-of-competition screenings, awards like Best Script, Best Directing, and Best Ukrainian Film and, of course, the main prize of the festival – the Grand Prix. For the first time, this year’s Grand Prix and national competition winners will also receive a monetary award. For more information, please visit wiz-art.ua or facebook.com/earthshakingfilms.

XI Львівський міжнародний фестиваль короткометражок Wiz-Art

6-12 серпня (вул. Коперника, 17)

Щорічний міжнародний фестиваль короткометражних фільмів Wiz-Art пройде у Львові 6-12 серпня. Фестиваль був заснований мистецькою формацією Wiz-Art у 2008 році і відтоді кожного року на фестивалі демонструється понад 100 нових фільмів, що робить його потужною культурно-освітньою платформою, яка об'єднує українських та зарубіжних режисерів і представляє українській аудиторії з досвід фахівців у цій галузі. Короткі фільми з усього світу беруть участь у конкурсній програмі, яка відкрита для заявників з усього світу. Окрім Гран-прі - головної нагороди фестивалю, переможці будуть визначені у таких номінаціях: "Найкращий сценарій у міжнародному конкурсі", "Найкращий режисер в міжнародному конкурсі", "Найкращий український фільм". Додатково встановлені спеціальні нагороди журі та приз "Вибору глядачів". Вперше цього року переможці Гран-прі та лауреати національного конкурсу отримають грошові премії. Додаткову інформацію знайдете тут: http://wiz-art.ua або www.facebook.com/earthshakingfilms