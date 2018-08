Authors’ Reading Month: Turkey

1 July – 4 August at 19:00 and 20.30 at Dzyga Culture & Arts Centre (35 Virmenska St.)

The annual Authors’ Reading Month – the largest literary festival in Central Europe – will be held in Lviv from 1 July to 4 August. First held in Brno, Czech Republic in 2000, it soon spread to nearby centres: in 2011 to Ostrava, Czech Republic, in 2012 to Wroclaw and Kosice in Poland, and in 2015 to Lviv. The focus of the festival is twofold: on one hand, it concentrates on presenting the national literature of the hosting countries; on the other it selects a neutral country each year to become the ‘guest of honour’. This year’s guest is Turkey.

Each day throughout the festival two authors are introduced – one visiting and one local. In all, each city will host 62 writers throughout the festival, as well as over 300 authors’ readings. This year Leopolitan bookworms and guests of the city will have the wonderful opportunity to meet some of Turkey’s greatest contemporary writers, like Nedim Gursel, Iskender Pala, and Ozgur Mumcu. European authors include the Czech Republic’s Katarzyna Boni, Poland’s Weronika Gogola, and Slovakia’s Dusan Vicen. Ukraine will be represented by the talents of Marjana Savka, Oksana Bula, Dmytro Lazutkyn, Viktoriya Amelina, and Ostap Drozdov. All readings are broadcasted live in their original language and available online with Ukrainian subtitles. For more information including a full list of festival activities and author’s presentations, please visit misyacavtorskykhchytan.com.ua or facebook.com/misyacavtorskykhchytan.

Місяць авторських читань: Туреччина

1 липня - 4 серпня о 19:00 та 20.30 в мистецькому об’єднанні "Дзига" (вул. Вірменська, 35)

У Львові з 1 липня по 4 серпня відбудеться щорічний Місяць авторських читань - найбільший літературний фестиваль у Центральній Європі. Вперше він відбувся 2000 року у чеському місті Брно й незабаром поширився у найближчі центри: 2011 рік - Острава, 2012 рік - Вроцлав та Кошице, а з 2015 року - у Львів. Мета фестивалю подвійна - з одного боку, він зосереджений на представленні національної літератури країни-господаря а з іншого – кожного року вибирається нейтральна країна, яка стає "почесним гостем". Таким гостем цього року є Туреччина.

Кожного дня протягом усього фестивалю тут представляють двох авторів - одного гостя й одного місцевого. Всього ж у кожному місті відбудеться понад 300 авторських читань за участю 62 авторів. Цього року львівські книголюби та гості міста матимуть чудову нагоду познайомитись з деякими сучасними письменниками Туреччини, як от Недім Гюрсель, Іскендер Пала та Озгур Мумку. Серед європейських авторів будуть Катажина Боні з Чехії, Вероніка Гоголя з Польщі та Душан Віцен зі Словаччини. Україну представлятимуть Мар'яна Савка, Оксана Була, Дмитро Лазуткін, Вікторія Амеліна і Остап Дроздов. Всі читання транслюватимуться в прямому ефірі мовою оригіналу й будуть доступні в Інтернеті з українськими субтитрами. Отримати додаткову інформацію, включно з повним переліком заходів фестивалю та авторських презентацій, можна тут: misyacavtorskychhytan.com.ua або facebook.com/misyacavtorskychchytan.