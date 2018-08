Eurofanz 2018

13-15 July at Prohres Stadium (1 B. Yanusha St.), Lviv National Agrarian University Stadium (1 Volodymyra Velykoho St.), and SKA Stadium (39a Kleparivska St.)

Eurofanz – the traditional fan-fest for football supporters from across Europe – will be held in Lviv for the 12th consecutive year from 13-15 July. This year’s event will see 21 teams of international and club teams’ fans. Supporters from France, Sweden, Ireland, Scotland, and Bulgaria will join counterpart fans of clubs like England’s Newcastle, Sweden’s AIK, the Netherlands’ Feyenoord, Belarus’ Dinamo Minsk, and Finland’s Helsinki. Two Ukrainian teams will also take part in the competition. Each fan delegation brings humanitarian supplies like sportswear, toys, and sweets for children at Lviv’s orphanages and a special ‘From European fans to Lviv children’ charitable act will be held on 15 July.

Schedule:

July 13: 10:00 – 20:00 at Prohres Stadium & Agrarian University Stadium

July 13: 10:00 – 17:30 at Lviv National Agrarian University Stadium (1 Volodymyra Velykoho St.),

July 14: 10:30 – 16:30 at Prohres Stadium & Agrarian University Stadium

July 14: 10:30 – 16:30 at Lviv National Agrarian University Stadium (1 Volodymyra Velykoho St.),

July 15: 10:30 – 15:30 at SKA Stadium

More event information, as well as photos and videos from previous years, can be found at facebook.com/EUROFANZ.

Eurofanz 2018

13-15 липня, стадіон "Прогрес" (вул. Б. Януша, 1), Стадіон Львівського національного аграрного університету (вул. Володимира Великого, 1) та Стадіон СКА (вул. Клепарівська, 39а)

Eurofanz - традиційний фестиваль футбольних вболівальників з усієї Європи - відбудеться 13-15 липня у Львові вже 12 раз. Цього року в рамках заходу виступить 21 міжнародна і клубна команда. Вболівальники з Франції, Швеції, Ірландії, Шотландії та Болгарії приєднаються до партнерів шанувальників таких клубів, як Ньюкасл (Англія), AIK (Швеція), Фейєнорд (Нідерланди), Динамо Мінськ (Білорусь) та Гельсінкі (Фінляндія). У змаганнях також візьмуть участь дві українські команди. Кожна делегація футбольних вболівальників привезе гуманітарну допомогу - спортивний одяг, іграшки та солодощі для дітей у дитячих будинках Львова, а 15 липня відбудеться спеціальна благодійна акція "Європейські вболівальники - дітям Львова".

Більше інформації про подію, а також фотографії та відеоролики з попередніх років можна знайти на facebook.com/EUROFANZ.

Розклад:

13 липня: 10:00 - 20:00 стадіон "Прогрес"

13 липня: 10:00 - 17:30 стадіон Аграрного університету

14 липня: 10:30 - 16:30 стадіон " Прогрес "

14 липня: 10:30 - 16:30 стадіон " Прогрес " стадіон Аграрного університету

15 липня: 10:30 - 15:30 стадіон СКА