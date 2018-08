OneDayShop.Fiesta

21 July at 13:00 at !FESTRepublic Club (24-26 Staroznesenska St.)

Lviv’s fun and charming OneDayShop.Fiesta is the perfect place for authentic souvenirs, designer clothes from up-and-coming Ukrainian brands, and to spend some quality time with your friends and family. The fair offers a large selection of Ukrainian brands to choose from, as well as an artisan food court where Leopolitans with a sweet tooth and guests of the city can find homemade jams, cupcakes, and famous Lviv chocolate. The market is sure to come in handy for anyone looking to stock up on interesting and authentic souvenirs to bring back home. For more information, please visit facebook.com/events/169909687039757/.

OneDayShop.Fiesta

21 липня о 13:00 !FESTRepublic Club (вул. Старонезсенська, 24-26)

Весела львівська OneDayShop.Fiesta - ідеальне місце, де можна знайти оригінальні сувеніри, дизайнерський одяг від нових українських брендів, а також гарно провести час із друзями та родиною. На ярмарку буде представлений великий вибір українських брендів, а також цікаві, не щоденні продукти харчування, де львівські гурмани й гості міста зможуть придбати джеми, кекси, львівський шоколад та ще багато чого смачненького домашнього виробництва. На цьому ярмарку кожен (хто прийде, звісно) зможе придбати цікаві оригінальні сувеніри для себе, друзів та знайомих. За додатковою інформацією звертайтесь на facebook.com/events/169909687039757/.