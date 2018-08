Lviv Summer Dance Festival

24-27 August at 22:00 at Hotel Dnister (6 Mateyka St.)

Lviv’s Hotel Dnister will host a series of salsa, bachata, and kizomba dance events during the Lviv Summer Dance Festival. Highlights include a series of dance workshops, dazzling dance parties, and thematic excursions around the city centre. Participants include the likes of Turkey’s Berk, Lithuania’s Ovidijus Miksys and Viktorija Je, the UK’s Super Mario, and the Canadian-Ukrainian duo of Mark Anthony and Olesia Sheppard. The Lviv Summer Dance Festival is the best place to share your dance experience and learn something new! For more information, please visit facebook.com/events/333975710407502/.

Lviv Summer Dance Festival

24-27 серпня о 22:00 в готелі "Дністер" (вул. Матейка, 6)

У Львівському готелі "Дністер" відбудеться міжнародний фестиваль соціальних танців Lviv Summer Dance Festival. Для всіх, хто любить танці тут буде і сальса, і бачата і кізомба і ще багато цікавого. Серед найцікавішого буде серія танцювальних майстер-класів, гарячі танцювальні вечірки й тематичні екскурсії по місту. Серед учасників, зокрема, Berk з Туреччини, Ovidijus Miksys та Viktorija Je з Литви, Super Mario з Великої Британії та канадсько-український дует Марк Антоній та Олеся Шеппард. Lviv Summer Dance Festival - найкраще місце, щоб поділитися своїм танцювальним досвідом та дізнатись щось нове! Для отримання додаткової інформації відвідайте facebook.com/events/333975710407502/.