Swing’n Lviv – Dance for Fun & Joy!

From 25 August at 12.00 to 26 August at 23:00 at locations around the city

Leopolitan lovers of rhythm and guests of the city will need to break out their dancing shoes for the Swing in Lviv festival from 24-26 August. Any fan of American Swing Dancing will want to celebrate at this relaxed and friendly event designed to spread the swing dance culture, connect the Ukrainian swing scene with those from other countries, and – most importantly – to offer an unforgettable weekend of dancing in good company. The event will feature workshops from some of Ukraine’s top dance teachers, like Taras Melnyk & Vitalia Brukhanska and Vitalii Kalinchyk & Oksana Pavlova, as well as spectacular open-air parties with live music, competitions, and lots of other fun. As the newest addition to Lviv’s busy festival calendar, you surely won’t want to miss Swing in Lviv! For more information, please visit facebook.com/events/194112017887412/ or to register please visit swinglandia.com.ua.

Swing'n Lviv- танцювальна забава для всіх!

З 12:00 25 серпня до 23:00 26 серпня по місту

Усіх львів’ян та гостей міста чекають неповторні дні й ночі на танцмайданчиках під час фестивалю Swing'n Lviv, що пройде у Львові 24-26 серпня. Шанувальники American Swing Dancing зустрінуться у невимушеній атмосфері, щоб приємно провести разом час, обмінятись враженнями й досвідом, ознайомитись з пам’ятками та цікавими місцями старовинного Львова а також сприяти поширенню культури товариського танцю, розвитку зв’язків українських свінгерів з колегами з інших країн та, найголовніше, зарядитись позитивною енергією до наступної зустрічі. У заході будуть представлені майстер-класи кількох провідних вчителів танців України, таких як Тарас Мельник і Віталія Бруханська, Віталій Калінчик і Оксана Павлова, а також вражаючі вечірки під відкритим небом з живою музикою, конкурсами та безліччю розваг. Усі, хто любить танцювати в хорошій компанії, напевно, захочуть приєднатись! Додаткову інформацію можна знайти тут: facebook.com/events/194112017887412/ або зареєструйтесь на сайті swinglandia.com.ua.