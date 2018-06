Exhibition of Qing Dynasty Treasures

15 May – 30 September at Potocky Palace (15 Kopernyka St.)

This summer Leopolitans and guests of the city will have the wonderful opportunity to learn more about the Qing dynasty – the last empire to rule China – at the ‘Treasures of the Qing Dynasty’ exhibition at Potocky Palace. After overthrowing the Ming dynasty, the Qing reigned between 1644 and 1912 and was only the second major empire ruled by an ethnic group other than the dominant Han Chinese. Spanning over 300 years, the Qing dynasty was one of the largest in history and is known for its flourishing art scene and innovations in printing production and weaponry.

The Potocki Palace exhibition will focus on Puyi, the last Emperor of China and the 12th and final ruler of the Qing dynasty. As a child, he reigned as the Xuantong Emperor in China and the Khevt Yos Khaan in Mongolia until the Xinhai Revolution forced his abdication in 1912. The exhibition will feature jades and bronzes, silver and ivory religious art objects, porcelain and lacquer ware, precious dragon ceremonial daggers, palace furnishings, and much more. Many of these unique objects have never been shown to the public before. For more information, please visit facebook.com/events/612693422423738/.

Виставка скарбів династії Цін

15 травня - 30 вересня в палаці Потоцьких (вул. Коперника, 15)

Цього літа львів’яни та гості міста матимуть чудову нагоду дізнатися більше про династію Цін, що керувала останньою китайською імперією, на виставці "Скарби династії Цін" у палаці Потоцьких. Династія Цін, поваливши династію Мін, панувала від 1644 до 1912 року і була лише другою великою імперією в історії Китаю, якою керувала етнічна група інша, ніж основна - хань. Династія Цін за майже 300 років була однією з найбільших в історії і славилась розвитком мистецтва, науки, технологій, зокрема, в галузі друкарства та озброєння.

Виставка в палаці Потоцьких буде присвячена останньому імператору Китаю Пу Ї, дванадцятому і останньому правителю династії Цін. В дитинстві він носив титул імператора Сюань Тун в Китаї та Хевт Йос Хаан в Монголії, поки Сіньхайська революція не змусила його зректися трону в 1912 році. На виставці будуть представлені вироби з нефриту й бронзи, предмети мистецтва зі срібла та слонової кістки, порцеляна та лаковий посуд, дорогоцінні церемоніальні кинджали, оздоблення палацу та багато іншого. Деякі з цих унікальних предметів раніше ніколи не експонувались. Для отримання додаткової інформації відвідайте facebook.com/events/612693422423738/.