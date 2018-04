Sensational B&B Project

22 April at 20:00 at Lviv’s S. Ludkevich Philharmonic Concert Hall

Lviv’s cosy S. Ludkevich Philharmonic Concert Hall will host a concert by Kyiv-based cover band the B&B Project (Bandura & Bayan) on 22 April. The group is famous for their covers of classical and modern songs using Ukrainian folk instruments like the bandura, which is similar to a lute but with 31 to 68 strings, and the bayan, which is a buttoned accordion. Created in 2015 by two Tchaikovsky Music Academy of Ukraine students, Tetyana Mazur and Serhiy Shamray, the group already has more than 20 million views on Facebook and CNfilms. After extensive touring, B&B is now one of Ukraine’s most famous instrumental groups.

Leopolitan music fans and guests of the city will be treated to hits from their first album, including movie soundtracks, classical compositions, and modern Ukrainian ditties. Don’t miss out on this sensational concert – get your tickets today! The show begins at 20:00 and tickets are available for just 150-350 UAH.

For more information, or to book your tickets, please visit gastroli.ua or call (080) 050-7577.

B&B – баян і бандура

22 квітня о 20:00 у Львівському концертному залі ім. С. Людкевича

У концертному залі львівської філармонії ім. С. Людкевича 22 квітня відбудеться концерт двох музикантів з Києва, які називають себе B&B Project (бандура і баян). Молоді виконавці вже здобули відомість своїми обробками класичної та сучасної музики у виконанні на традиційних українських народних інструментах – бандурі та баяні. Студенти київської музичної академії ім. Чайковського Тетяна Мазур і Сергій Шамрай створили цей проект у 2015 році і сьогодні вони вже мають понад 20 мільйонів переглядів на Facebook та CNfilms. Музиканти багато гастролюють і користуються заслуженою популярністю, як один з найвідоміших інструментальних колективів України.

Львівські любителі музики та гості міста почують хіти з їхнього першого альбому, саундтреки до фільмів, класичні композиції та обробки сучасних українських пісень. Тож не пропустіть цей незвичайний концерт - придбайте квитки вже сьогодні! Концерт починається о 20:00, а квитки коштують всього 150-350 грн. Для отримання додаткової інформації та замовлення квитків відвідайте gastroli.ua або зателефонуйте (080) 050-7577