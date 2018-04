‘Movie Romance’ French Film Festival

19-23 April at “Kinopalace "Kopernyk"(9 Kopernyka St.)

With hard-hitting dramas, imaginative comedies, and exciting thrillers, the latest edition of the Alliance French Film Festival – ‘Movie Romance’ – doesn’t disappoint. Lighting up Lviv’s screens from 19 to 23 April, the 2018 program features a diverse mix of titles showcasing the very best of French cinematic storytelling. All films will be shown in French and feature Ukrainian subtitles. Below we’ve put together an exceptional array of intriguing films which are sure to delight, stimulate, and engage French film fans of all shapes and sizes.

Leopolitan cinema lovers and guests of the city should check out Julien Rappeneau’s comedy ‘Rosalie Blum’, based on Camille Jourdy’s graphic novels; David Moreau’s sci-fi fantasy ‘Seuls’ (Alone), based on Fabien Vehlmann and artist Bruno Gazzoti’s comic series; Marc Dugain’s beautiful historical drama ‘L’echange des princesses’, based on Chantal Thomas’ novel; and Benoit Jacquot’s drama ‘Villa Amalia’, based on Pascal Quignard’s novel. Other films sure to be popular with audiences include Solveig Anspach’s dramedy ‘Lulu Femme Nue’, based on Etienne Davodeau’s comic book; Lucas Belvaux’s ’38 Temoins’, based on Didier Decoin’s novel; and Albert Dupontel’s crime drama ‘Au Revoir La-Haut’, based on Pierre Lemaitre’s novel ‘The Great Swindle’. For a more detailed event program, please visit arthousetraffic.com/ru/festivals/love-books-2018/.

Фестиваль французьких фільмів "Роман з кіно"

19-23 квітня, Кінопалац “Коперник” (вул. Коперника, 9)

Тут буде все – і жорстокі драми, і веселі комедії й захоплюючі пригоди, фестиваль французьких фільмів - "Роман з кіно" - не розчарує своїх глядачів. Фестиваль пройде на львівських екранах 19 - 23 квітня, а його програма містить різноманітні жанри, демонструючи найкращі екранізації французьких романів. Всі фільми будуть показані французькою мовою і мають українські субтитри. Нижче ми подаємо перелік фільмів фестивалю, які обов'язково зацікавлять любителів французького кіно у всіх формах і розмірах.

Любителям кінотеатру і гостям міста слід звернути увагу на комедію Жюльєна Рапно "Розалі Блюм" на основі графічних романів Каміля Журді; науково-фантастичну фантазію Деві Моро "Одні", засновану на комедійній серії Фаб'єна Велмана та художника Бруно Газзоті; красиву історичну драму Марка Дюгена "Обмін принцессами", засновану на романі Шанталя Томаса; і драму Бенуа Жако "Вілла Амалія", засновану на романі Паскаля Кіньяра. Інші фільми, які, безсумнівно,будуть популярні серед глядачів фестивалю, включають драмеді Сольвейг Анспах "Лулу – оголена жінка", засновану на комедії Етьєна Даводау; драму “38 свідків” Люка Бельво, засновану на романі Дідьє Декой; і кримінальну драму Альберта Дюпонтеля "До побачення там, нагорі", заснована на романі П'єра Леметрі "Великий шалений". Для більш докладної програми заходів, будь ласка, відвідайте arthousetraffic.com/ru/festivals/love-books-2018/.