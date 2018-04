Engineering Job Fair

25-26 April at Lviv Polytechnic National University, academic building #4 (3 Metropolitan Andrei St.)

Lviv’s Polytechnic University is all ‘geared up’ to host the 11th Engineering Job Fair from 25 to 26 April. Organised by the BEST student group, the event will attract representatives from more than 40 companies in the fields of information technology, electronics, auditing, education, and engineering. Eventgoers will be introduced to their companies and currently open vacancies. Since 2007, Lviv Polytechnic has been hosting the event that offers students programming like workshops, engineering competitions, and employer introductions.

The Engineering Job Fair gives talented students the opportunity to work cooperatively with leading companies. Thanks to this, students have a chance to choose a company and apply for a position – the first step in building their careers. Most companies like to choose young specialists to help them to discover new possibilities to increase their development. Event organisers are also students, because no one understands better the difficulties in finding your first job. Students in attendance are sure to meet with leading Ukrainian and foreign business leaders and other well-known personalities, where they will be able to learn from them and share their visions and ideas. For more information, please visit ejf.best-lviv.org.ua or follow the event at facebook.com/EJF.Lviv/.

Інженерний Ярмарок Кар'єри

25-26 квітня у Національному університеті "Львівська політехніка", навчальний корпус № 4 (вул. Митрополита Андрія, 3)

Львівський політехнічний університет знову готується до проведення вже 11 Інженерного ярмарку кар’єри 25-26 квітня. Організований групою найкращих студентів, захід залучить представників понад 40 компаній, що займаються розвитком інформаційних технологій, електроніки, аудиту, освіти та інженерії. Учасники будуть представлені представникам відповідних компаній, де є відкриті вакансії. Цей захід, який пропонує студентам різноманітні програми, семінари, інженерні конкурси, а також представлення роботодавців, проводиться у львівській політехніці з 2007 року.

Інженерний ярмарок кар'єри дає талановитим студентам можливість налагодити співпрацю з провідними компаніями. Завдяки цьому студенти можуть вибрати собі компанію і подати заявку на посаду – зробити перший крок у побудові кар'єри. Більшість компаній хочуть обрати собі молодих фахівців, для яких можна було б відкрити нові можливості для розвитку. Організатори заходу самі є студентами, тому якнайкраще розуміють труднощі в пошуку своєї першої роботи. Студенти, які відвідають цей Ярмарок кар'єри, обов'язково зустрінуться з провідними українськими та зарубіжними бізнес-лідерами та іншими відомими діячами, де зможуть повчитись у них та поділитися своїм баченням та ідеями. Для отримання додаткової інформації відвідайте ejf.best-lviv.org.ua або перейдіть за подією на facebook.com/EJF.Lviv/.