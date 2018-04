Ukraine vs. Hungary Europe Conference Rugby

28 April at 14:00 at Unist (Youth) Stadium at B. Khmelnytsky Culture & Recreation Park (4 Bolharska St.)

Lviv’s renewed Unist Stadium will play host to the Rugby Europe Conference game between Ukraine and Hungary. The Europe Conference is the third-tier rugby union competition behind the Championship and Trophy leagues. Ukraine currently sits in second place in the five-team Conference North 1 division after defeating Sweden. Hungary sits in last place at 0-2. Ukraine plays Latvia next on 5 May. Lithuania is also in the division.

Україна – Угорщина. Європейська конференція регбі

28 квітня о 14:00 на стадіоні "Юність" у парку культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького (вул. Болгарська, 4)

Відновлений львівський стадіон "Юність" прийматиме матч Європейської конференції регбі між командами України та Угорщини 28 квітня. Європейська конференція регбі – це третій за рівнем чемпіонат серед збірних команд Європи з регбі-15 після Rugby Europe Championship та Rugby Europe Trophy.

У нашому дивізіоні, окрім України, ще чотири команди - Швеція, Угорщина, Латвія і Литва. Збірна України поки що на другому місці після збірної Литви. Історія така - 28.10.2017 Україна – Швеція 29:8. 04.11.2017 Литва – Україна 22:12. Збірна Угорщини після двох поєдинків посідає останнє місце з двома поразками. Також 21.04.2018 угорці мають ще провести матч проти збірної Литви.