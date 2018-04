Kvitka – Familiar, and Yet Still Unknown

28 and 30 April at 17:00 and 19:30 at Lviv’s M. Zankovetska Drama Theatre (1 L. Ukrainka St.)

A special concerts dedicated to the 65th anniversary of the birth of the incredible Kvitka Cisyk will take place at Lviv’s charming M. Zankovetska Drama Theatre on 28 and 30 April. Born in the USA to a family of Ukrainian emigrants, Cisyk studied at the New York Conservatory, where she mastered vocal technique and perfected her voice – a very rare coloratura soprano timbre. She was also known for her ability to sing in the peculiar way known as ‘white voice’. She achieved widespread fame in the USA under her stage name of Cassie (KC) and was known for singing TV and radio jingles for companies such as Coca-Cola, American Airlines, McDonald’s, and Ford, and backup for artists like Michael Jackson and Whitney Houston. Her vocals appeared on American radio stations more than 22 billion times! She was even nominated for a Grammy for Best Contemporary Folk Album in 1990.

Never forgetting her roots, she recorded two albums of Ukrainian songs – Kvitka, Songs of Ukraine and Kvitka, Two Colours. She was planning to give a series of concerts in her home country before succumbing to breast cancer in March 1998. This special celebration concert will feature Lviv’s-own talented Oksana Mukha alongside the Rock Orchestra Symphony performing some of Cisyk’s most popular hits. Tickets range in price from 150-490 UAH. For more information, or to book your tickets today, please visit gastroli.ua.

“KVITKA відома і невідома”

28 та 30 квітня о 17:00 та 19:30 у Львівському театрі ім. М. Заньковецької (вул. Л. Українки, 1)

У приміщенні театру ім. М. Заньковецької 28 та 30 квітня відбудуться спеціальні концерти, присвячений 65-річчю з дня народження відомої української співачки Квітки Цісик. Вона прийшла на світ в сім'ї українських емігрантів у США, навчалась у нью-йоркській консерваторії, де освоїла вокальну техніку і розвинула й вдосконалила свій унікальний голос – колоратурне сопрано. Також вона вміла співати й так званим "білим голосом". Вона здобула популярність в Америці під своїм сценічним ім’ям Кейсі а також була понад 20 років голосом телевізійної реклами автомобілів Ford. Інші фірми, як от Coca-Cola, American Airlines, McDonald's теж запрошували її виступати у їх рекламних роликах. На сцені вона виступала з такими зірками американської естради як Майкл Джексон та Уітні Х'юстоню Її неповторний голос звучав на американських радіостанціях понад 22 мільярди разів! У 1990 році вона навіть була номінована на премію "Греммі" за найкращий сучасний фольк альбом.

Ніколи не забуваючи про своє коріння, вона записала два альбоми українських пісень - "Квітка, Пісні України" та "Квітка, Два кольори". В березні 1998 року вона планувала провести серію концертів на своїй батьківщині, але жорстока хвороба їй перешкодила. У цьому меморіальному концерті виступить талановита львівська співачка Оксана Муха разом із симфонічним оркестром, виконуючи найпопулярніші хіти Квітки. Квитки коштують від 150 до 490 грн. Для отримання додаткової інформації або замовлення квитків відвідайте gastroli.ua.