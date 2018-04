The Great Gatsby Ballet

23 April at 19:00 at Lviv’s Opera & Ballet Theatre (28 Svobody Ave.)

Lviv’s beautiful Opera & Ballet Theatre will play host to the amazing Great Gatsby Ballet Show on 23 April. Based on F. Scott Fitzgerald’s popular novel and Baz Luhrman’s Oscar-winning 2013 film, the show brings to life the riotous and pleasure-seeking world of 1920s America. Featuring dancers from renowned international ballet companies, the characters embody the jaded society of the filthy rich, living in a frenzy of jazz and opportunity, but whose world is superficial and empty of real emotion.

This breathtaking show was adapted into a stunning modern ballet in Kyiv in 2014 by choreographer Dwight Rhoden and world-famous dancer Denis Matvienko. The Great Gatsby is the result of the remarkable and unlikely collaboration between Ukrainian, American, and Russian artists at a time of war and ordeal for Ukraine. The main concept of the show is to go beyond the confines of existing genres to create a new trend unconstrained by rules or boundaries. The Great Gatsby team consists of those who have already reached the pinnacle of their fields and are striving to go further by creating something entirely new. Tickets range in price from 500-2700 UAH. For more information and ticket booking, please visit gastroli.ua.

Балет Великий Гетсбі

23 квітня о 19:00 у Львівському театрі опери та балету (пр. Свободи, 28)

На сцені львівського театру опери та балету 23 квітня глядачі побачать чудову виставу "Великий Гетсбі" (Great Gatsby) за мотивами відомого роману Ф. Скотта Фіцджеральда та фільму режисера База Лурмана, який здобув "Оскар" у 2013 році. У виставі показується світ бурхливих та веселих 1920-х років у Америці. Танцюристи відомих міжнародних балетних компаній перевтілюються в персонажів різношерстого суспільства новобагатьків, що живуть під звуки джазу лише для власного задоволення, але їх світ поверховий, і в ньому немає місця справжнім емоціям.

Це захоплююче балетне шоу реалізували в Києві 2014 року американський хореограф Дуайт Роден та всесвітньо відомий танцівник Денис Матвієнко. Балет "Великий Гетсбі" є результатом чудової та неймовірної співпраці українських, американських та російських артистів у час війни та випробувань для України. Основна концепція шоу - вийти за межі існуючих жанрів, щоб створити нову тенденцію, не обмежену правилами чи кордонами. Танцювальний колектив проекту складається з тих, хто вже досяг певних вершини у своїй творчості але прагне йти далі, створювати щось зовсім нове. Квитки коштують лише 500-2700 грн. Для отримання додаткової інформації та замовлення квитків відвідайте gastroli.ua.