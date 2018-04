Stars of Argentinian Tango

29 March at 19:00

at the M. Zankovetska National Drama Theatre (1 L. Ukrainky St.)

Lviv’s lovely M. Zankovetska National Drama Theatre will host the Stars of Argentinian Tango for a concert in the Western Ukrainian capital on 29 March. Fans of the world’s most passionate and romantic dance style will be delighted by the wonderful choreography of Simone Facchini and Gioia Abballe and the beautiful compositions of the famed Tango Spleen Orquesta under the guidance of Argentina’s Mariano Speranza. Introduced to tango at the age of 11, the talented couple of Facchini and Abballe are now considered some of the finest tango dancers in the world. Leopolitans and guests of the city will also enjoy a performance by Emilio Cornejo, considered one of the world’s foremost Malambo dancers. He will fascinate audiences with his dexterity, strength, and personality throughout this typical ‘gaucho’ dance. Concertgoers can expect to get a glimpse of a dance culture that continues to grip the imagination of dance lovers around the world.

Tickets are going for 200-650 UAH. For more information, or to book your tickets today, please visit gastroli.ua.

Зірки аргентинського танго

29 березня о 19:00

у Національному драматичному театрі ім. М. Заньковецької (вул. Л. Українки, 1)

На сцені Львівського театру ім. М. Заньковецької 29 березня відбудеться концерт "Зірки аргентинського танго". Любителі найпалкішого та найромантичнішого танцю в світі обов’язково будуть у захваті від прекрасної хореографії Симони Фаччіні та Джойя Аббалле та чарівної музики у виконанні знаменитого Оркестру "Tango Spleen Orquesta" під керівництвом аргентинського диригента Маріано Сперанца. Талановита танцювальна пара С. Фаччіні та Дж. Абалле, які сьогодні вважаються одними з найкращих виконавців танго у світі, розпочали займатись танцями, коли їм було по 11 років. Львів’яни та гості міста побачать також виступ Еміліо Корнехо, який вважається одним з найпопулярніших танцюристів маламбо. Він зачаровує глядачів своєю спритністю, силою яскравої особистості протягом усього танцю "гаучо" – аргентинських кінних пастухів. Усі, хто прийдуть цього вечора на концерт, зможуть побачити зразки унікальної танцювальної культури, яка продовжує захоплювати уяву любителів танцю в усьому світі.

Квитки коштують лише 200-650 грн. Отримати більше інформації чи замовити квитки можна тут: gastroli.ua.