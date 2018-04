Easter celebrations

15 March – 15 April at Victoria Gardens (226A Kulparkivska St.) and 1 Muzeina Square

8-9 April, Museum of Folk Architecture and Culture "Shevchenkivskyi Hay" (1, Chernecha Hora str.)

Easter is an especially festive time of year in Lviv, which has long been a city where the wide range of religious identities present in our population have more of a reason to celebrate. Lviv has always been a crossroads where the historic empires of the Orthodox and Christian churches have met, but given the diverse ethnic makeup of ancient Lviv, Easter has traditionally been a time of year when different denominations have been conciliatory as they celebrate the miracle of resurrection according to their own beliefs. In Ukraine, Easter is called Velykden (Great Day) and is the Ukrainian Orthodox Church’s most important holiday.

Easily, the most famous symbol of Ukraine’s ancient and unique Easter celebrations is the distinctive decorated Easter Egg. Known locally as Pysanka, these eggs are decorated in different styles and with a variety of patterns depending on the region of Ukraine. Genuine pysanky are not meant to be eaten but are meant to be kept as a prized possession and symbol of friendship and respect. As a rule, older people should be given more complex pysanky as their lives are fuller and the egg should reflect the complexity of their lives. Younger people are given brighter, more simplistic designs to acknowledge that they are just beginning to find their ways in life. Krashanky, or brightly coloured eggs dyed using vegetable dye, are perhaps even more illustrative of the ancient pagan roots and folkloric inheritance. With Orthodox Easter taking place on 8 April, Ukrainians around the country will indulge in decorating eggs with their families.

From 15 March to 15 April, Leopolitans and guests of the city will want to see these beautifully adorned eggs and learn about the centuries-old art form at one of many workshops. The pysanky-decorating process is relatively simple, although keeping a steady hand can sometimes be a challenge. The highlights of the Easter celebration program will take place on 8-9 April in the city center and in Shevchenkivskyi Hay (1, Chernecha Hora str.) and will delight visitors with various concerts, contests, and other entertainment. For more information, please visit easter.lviv.ua/ or facebook.com/EasterEggsFestival.

Великодні свята

15 березня - 15 квітня ТЦ Victoria Gardens (вул. Кульпарківська, 226А) та пл. Музейна, 1

8-9 квітня Музей народної архітектури і побуту "Шевченківський гай” (вул. Чернеча Гора, 1)

Великдень - це особлива святкова пора у Львові, який є містом, де здавен мирно співіснували представники різних народів та релігій. Львів завжди був перехрестям, де зустрічались історичні імперії різних церков, але, беручи до уваги різноманітний етнічний склад стародавнього Львова, Великдень традиційно був часом, коли різні конфесії примирялись, святкуючи чудо воскресіння згідно з їх власними переконаннями. В Україні Великдень є найважливішим святом української православної й греко-католицької церкви.

Найвідомішим символом давнього і неповторного свята Великодня є яскраво оздоблена писанка. Курячі (й не тільки) яйця прикрашають різноманітними кольорами, лініями та візерунками залежно від регіону України. Справжні писанки не призначені для споживання, а служать символом життя, дружби та поваги. Як правило, старшим людям дарують писанки з багатшими орнаментами, що відображають їх довше і різноманітніше життя. Молоді люди отримують яскравіші, простіше оздоблені писанки, які символізують молоде життя, в якому ще багато чого має відбутись. Варіантом великоднього яйця є крашанка, яку фарбують рослинними барвниками, і яка, мабуть, має древніше, дохристиянське походження. Цього року Великдень в Україні та інших країнах Східної традиції святкують 8 квітня, і, традиційно, українці по всьому світу будуть займатися фарбуванням та оздобленням писанок зі своїми сім'ями.

Від 15 березня до 15 квітня мешканці Львова та гості міста зможуть побачити безліч писанок та крашанок і ознайомитись з цією древньою формою мистецтва на одному з багатьох майстер-класів для всіх бажаючих. Процес оздоблення писанки є відносно простим - для цього потрібно мати тверду руку, найпростіші матеріали та інструменти, і трішки фантазії. Основне святкування Великодня відбудеться 8-9 квітня у Шевченківському гаю (вул. Чернеча Гора 1) та в центрі міста, де буде багато виступів музикантів та співаків, конкурсів та інших розважальними програм. Для отримання додаткової інформації відвідайте сторінку easter.lviv.ua або facebook.com/EasterEggsFestival.