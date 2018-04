Ski Events at Bukovel

Bukovel Ski Resort (Ivano-Frankivsk Region)

Bukovel Ski Resort – Ukraine’s largest and most popular – will play host to several exciting ski competitions next month that you will not want to miss. With modern hotels, spas, and restaurants, Bukovel is Ukraine’s most European winter resort. The area boasts of excellent roads, convenient lifts, and well-developed infrastructure. Even if the weather lets you down, the site’s snow guns ensures plenty of snow cover from December to April. Bukovel features more than 50 kilometres of runs of all difficulty levels, with the longest being 2106 metres. Do you love the bumps? Are you a moguls hound? Come to Bukovel at the end of March to take part in the thrilling Moguls Championships for your chance to win!

21 March – Bukovel Moguls National Championship (Slope 1D)

23-25 March – Bukovel Kids Cup Competitions, starting at 8:00 (Slope 5F)

1-3 April – 2nd Stage of ‘Crazy Bumps’ Moguls Competition, starting at 11:00, for Juniors and Adults (Slope 1D)

For more detailed information, please visit sportproduction.com.ua.

Лижні змагання на Буковелі

Гірськолижний курорт "Буковель" (Івано-Франківська область)

У гірськолижному курорті "Буковель" – найбільшому та найпопулярнішому в Україні - наступного місяця відбудуться кілька цікавих гірськолижних змагань, які варто не пропустити. Сучасні готелі, курорти й ресторани – все це є у Буковелі – найбільш європейському зимовому курорті України. Територія обладнана прекрасними дорогами, зручними підйомниками та розвинутою інфраструктурою. Навіть якщо погода підведе, потужні снігові гармати забезпечать відповідну товщину снігового покриття з грудня по квітень. Буковель – це понад 50 кілометрів трас усіх рівнів складності, а найдовша з них має протяжність - 2106 метрів.

Якщо ви любите їздити на лижах по дуже нерівній трасі та спостерігати, як це роблять інші, приїдьте в Буковель наприкінці березня, щоб взяти участь у захоплюючому Чемпіонаті з могулу і поборотись за перемогу!

21 березня – національний чемпіонат з могулу (схил 1D)

23-25 березня - "Дитячий Кубок" Буковелю; початок о 8:00 (схил 5F)

1-3 квітня - 2-й етап змагань з могулу Crazy Bumps; початок об 11:00 для юніорів та дорослих (схил 1D)

Щоб отримати детальнішу інформацію відвідайте sportproduction.com.ua.