Creative Evening with Lesya Nikityuk

18 March at 18:00 at the Palace of Culture for Railway Workers

(54 Y. Pasternaka St.)

Lesya Nikityuk – one of Ukraine’s most popular TV presenters – is set to entertain Leopolitans and guests of the city with a creative evening at Lviv’s Palace of Culture for Railway Workers on 18 March. Nikityuk stars on the popular Ukrainian travel series Heads & Tails (Oryol I Reshka), where one host is given an unlimited credit card for a locale (well, $30,000/day), while the other must spend the weekend on just $100/day). During her presentation, the world traveler and TV personality will share her ideas, tips, and inspirations to take with you on your next trip. You’ll surely find her ‘do’s and don’ts’, must haves, and must-visits valuable while planning your next weekend abroad or summer vacation. The event begins at 18:00 at tickets go for 180-650 UAH. For more information, or to book your tickets today, please visit gastroli.ua or call (080) 050-7577.

Творчий вечір Лесі Нікітюк

18 березня о 18:00 у Палаці культури залізничників (вул. Ю. Пастернака, 54)

Леся Нікітюк - одна з найуспішніших телевізійних ведучих України - збирається розважати львів’ян та гостей міста своїм творчим вечором у Львівському палаці культури залізничників у неділю 18 березня. Нікітюк відома завдяки популярному шоу “Орел і Решка", в ході якого мандрівники потрапляють у різні, часом екзотичні країни і де одному з учасників надається безлімітна кредитна картка на все (близько 30,000 доларів на день), а іншому дозволено витратити всього 100 доларів на день. На зустрічі з шанувальниками Нікітюк поділиться своїми враженнями, ідеями, практичними порадами та натхненням для наступних подорожей. Вечір розпочинається о 18:00 а квитки продаються по 180-650 грн. Для отримання додаткової інформації та замовлення квитків відвідайте gastroli.ua або зателефонуйте (080) 050-7577.