Artistic Glassware on Display

10 March – 20 April at the Glass Museum (2 Rynok Square)

It is impossible to imagine our way of life, housing interior, or public spaces without the beauty of artistically processed glass. Invented long ago, glass has for centuries improved manufacturing technology, artistically enriched its forms, and expanded the process line. In some countries, such as Italy, Sweden, and the Czech Republic, glass manufacturing has become part of the national identity. In fact, one might consider glass art as a ‘window on the world’.

Lviv’s lovely Glass Museum will host an exhibition of artistic glassware featuring the best entries for the Andriy Bokotey Award, initiated by China’s Wuxi Greenwave Fine Arts Gallery. Bokotey is a graduate of the ceramics department at the Lviv State Institute of Decorative and Applied Arts (now the Lviv National Academy of Arts). He chaired the Art Glass Department (1994-96), was a professor and vice-rector (1996-00), and was the Academy’s Rector (2000-15). The founder and organiser of ten International Blown Glass Symposiums in Lviv, he also founded the city’s wonderful Glass Museum. A National Artist of Ukraine since 2007 and a member of the National Academy of Arts since 2001, his works have been exhibited in galleries all around the world. In short, he is one of Ukraine’s great modern artists. For more information, please visit facebook.comGlassMuseumInLviv/.

Виставка художнього скла

10 березня - 20 квітня в "Музеї скла" (пл. Ринок, 2)

Неможливо уявити сьогодні наше життя, інтер'єр житла або громадського простору без краси художнього скла. Люди винайшли скло тисячі років тому і протягом віків вдосконалювали технологію його виготовлення, навчились надавати йому різноманітних форм та кольорів. У деяких країнах, наприклад, в Чехії, Швеції чи Італії, виробництво скла стало частиною національної ідентичності. Образно кажучи мистецтво виготовлення і обробки скла можна вважати "вікном у світ".

У невеличкому, але пізнавальному "Музеї Скла", що сховався за рогом площі Ринок, відбудеться виставка художнього скла з найкращими творами на премію Андрія Бокотея, яку ініціювала китайська галерея мистецтв "Зелена Хвиля" з міста Вусі. А. Бокотей є випускником кафедри кераміки Львівського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва (нині Львівська національна академія мистецтв). Він очолював відділ художнього скла (1994-1996), був професором і проректором (1996-2000), а також ректором академії (2000-2015). Засновник та організатор десяти Міжнародних симпозіумів гутного скла у Львові, він також заснував Музей скла. Він має звання Народного художника України з 2007 року, а з 2001 року – є членом Національної академії мистецтв; його роботи виставлялись у галереях по всьому світу. Одним словом, А. Бокотей є одним з найвидатніших сучасних митців України. Для отримання додаткової інформації відвідайте facebook.comGlassMuseumInLviv