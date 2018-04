Agroport West

April 19-21 beginning at 10:00 at Lviv’s D. Halytskyi International Airport

Held in three cities, Agroport is one of the biggest agrarian events in Eastern Europe. This international farming development forum focuses on the individual interests of local agricultural producers. Held in terminals, airfield platforms, and other exhibition areas, Lviv’s forum will centre on Western Ukraine, while forums in Kharkiv and Kherson will look at Eastern and Southern Ukraine. Organised by the Lviv Region State Administration and consulting company Aviabrand, the event is supported by Ukraine’s Ministry of Agricultural Policy and Food.

Lviv’s Agroport West forum will highlight small and medium farmers. Key topics will include animal husbandry, crop production, growing organic products, growing vegetables, horticulture, berries, and fisheries. Farmers from Volyn, Rivne, Ternopil, Khmelnytsky, Ivano-Frankivsk oblasts and Zakarpattia will join Lviv’s farmers at Agroport West. Special attention will be paid to the problems of adapting agriculture to climate change, increasing productivity, and transition to safe and accurate technologies. A new project will be launched in honour of the event’s fifth anniversary. Ukrainian company Trypillya will feature a machinery demonstration at each of the Agroport events, and Lviv will host the first stage on April 21. For more information, please visit facebook.com/uaAGROPORT.

Агропорт-Захід

19-21 квітня. Поч. о 10:00 у Львівському міжнародному аеропорту ім. Д. Галицького

Один з найбільших аграрних заходів у Східній Європі – Агропорт - проходить одночасно у трьох містах України. Цей міжнародний форум розвитку сільського господарства зосереджений на інтересах місцевих сільськогосподарських товаровиробників. Львівський форум, що проводиться в терміналах, аеропортах та на інших виставкових майданчиках, буде центром у Західній Україні, а форуми в Харкові та Херсоні будуть охоплювати територію Східної та Південної України. Організатори - Львівська обласна державна адміністрація та консалтингова компанія "Авіабранд" за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Учасники львівського форуму "Агропорт-Вест" - малі та середні фермерські господарства. Фермери з Волинської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Івано-Франківської областей та Закарпаття демонструватимуть свої досягнення поряд зі своїми колегами зі Львівщини. Особлива увага буде приділена проблемам адаптації сільського господарства до змін клімату, підвищення продуктивності та переходу на безпечні й точні технології. На честь п'ятої річниці заходу буде запущений новий проект. Фірма "Трипілля" проведе демонстрацію техніки на всіх заходах форуму – починаючи зі Львова 21 квітня. Для отримання додаткової інформації відвідайте facebook.com/uaAGROPORT.