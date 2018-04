Dream Handmade Fest

31 March – 1 April at Lviv Art Palace (17 Kopernyka St.)

The Dream Handmade Festival is a holiday market featuring contemporary artisans, designers, farmers, and food producers. Held over the last weekend in March, the sale is your one-stop holiday shop in Lviv. Showcasing handmade goods by regional artisans, event organizers hope to give shoppers the opportunity to meet and support the makers of their gifts and keep holiday spending in the community! Live music, seminars, workshops, children’s art making, and delicious food will keep you feeling festive and fueled to shop. For more details, please visit handmadefest.com.ua.

Фестиваль Dream Handmade

31 березня - 1 квітня у Львівському Палаці мистецтв (вул. Коперника, 17)

Фестиваль Dream Handmade - це святковий ярмарок сучасних ремісників, дизайнерів, фермерів та виробників продуктів харчування. Ці останні вихідні березня – це чудова нагода придбати справжні й натуральні вироби та продукти у Львові. Місцеві виробники продемонструють, що вони вміють і люблять робити власними руками, заохочуючи інших зайнятись творчістю з користю та приємністю. Тут будуть і жива музика й семінари, майстер-класи для дорослих та дітей, смачна їжа і веселі розваги – все, що потрібно для хорошого настрою і ще дещо. Для отримання додаткової інформації відвідайте сайт handmadefest.com.ua.