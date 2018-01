Education & Career Forum

23-24 February from 10:00

at Forum Lviv (7B Pid Dubom St.), 3rd Floor

This year’s Education and Career Forum for potential university students and their parents will be held at Forum Lviv from 23-24 February. Representatives of leading European universities and colleges will meet with students, parents, and teachers and present their best cases to attract some of Western Ukraine’s top students to institutions in Germany, Czech Republic, Poland, and the Baltic states. Students will be able to speak directly to university delegates and ask any questions they might have. It will also help students make their decision as to what university or program to select. Whether you have questions about scholarship opportunities, program curriculum, campus life, or anything else – the Education and Career Forum is your place to have them answered. Entrance is free of charge. For more information, please visit studgroup.com.ua/forum-osviti-2018/ or facebook.com/events/461371884256923/.

Форум освіти й кар'єри-2018

23-24 лютого, ТЦ "ФОРУМ ЛЬВІВ" (вул. Під Дубом, 7Б) 3 поверх

Початок о 10:00

У Львівському ТЦ "Форум" 23-24 лютого відбудеться виставка-ярмарок для потенційних студентів та їхніх батьків під назвою "Форум освіти й кар'єри 2018". На цьому заході представники провідних європейських університетів та коледжів зустрінуться з учнями, батьками та місцевими викладачами і проведуть презентації переваг та можливостей навчання в Польщі, Німеччині, Латвії, Литві, Естонії та Чехії. Участь у "Форумі освіти та кар'єри 2018" дає можливість студентам спілкуватися безпосередньо з представниками університетів, ставити різноманітні питання і отримувати інформацію "з перших рук". Кожен майбутній студент зможе самостійно приймати рішення щодо вибору університету чи факультету. Також студенти зможуть довідатись про наявність стипендій за успішність, конкретних програм та специфіки студентського життя. Вхід безкоштовний.

Для отримання додаткової інформації відвідайте веб-сайт www.studgroup.com.ua/forum-osviti-2018/ або зареєструйтесь на подію на сайті www.facebook.com/events/461371884256923/