Days of Scandinavia and Finland

28 January – 3 February from 13:00

at Book Lion bookstore (14 Shevchenko Ave.)

Lviv’s Book Lion bookstore and gallery will host the Days of Scandinavia and Finland – an exciting new event dedicated to the culture, music, cinema, literature, and mythology of Denmark, Norway, Sweden, and Finland – from 28 January to 3 February. This educational event will bring learning, networking, and fun into a single experience to push you ahead of the competition. You’ll even have the chance to learn Swedish, Norwegian, Danish, or Finnish in a one-hour language class! Come on out to explore the best and most innovative ideas and lifestyles of the Scandinavian part of the world. Tickets cost 80-150 UAH. For more information, please visit booklion.lviv.ua or facebook.com/events/137520840254526/.

Дні Скандинавії та Фінляндії

28 січня - 3 лютого о 13:00,

книгарня "Книжковий лев" (просп. Шевченка, 14).

У львівській книгарні-галереї "Книжковий лев" з 28 січня до 3 лютого пройдуть "Дні Скандинавії та Фінляндії" - нова захоплююча подія, присвячена культурі, музиці, кінематографії, літературі, міфології тощо північних країн Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії. Це просвітня подія зорієнтована на навчання, спілкування й ознайомлення з цыкавими фактами допоможе весело провести час! Саме тут ви матимете нагоду вивчити шведську, норвезьку, данську чи фінську мови лише за одну годину! Приходьте, щоб довідатись про найкращі, найбільш інноваційні ідеї та стиль життя скандинавської частини світу. Квитки: 80 - 150 грн.

Для отримання додаткової інформації відвідайте http://booklion.lviv.ua або перейдіть на www.facebook.com/events/137520840254526/