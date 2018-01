CHINESE NEW YEAR FESTIVAL IN LVIV

On February 14th, the International cultural organization “Lanhua Cultural-Research Centre of Ukraine and China” will present Leopolitans and gusts of the city with “Chinese New Year Festival” which will feature traditional and contemporary Chinese cultural activities, dancing, singing, arts, crafts and much more. As highlight of the celebration will come the carnival parade of traditional Chinese dragons through the city centre. This year’s festival will offer a rich and colorful entertainment program for children and grown ups. The “Chinese New Year Festival” is a great opportunity to get Leopolitans and guests of the city acquainted with Chinese cultural heritage. For more information visit www.facebook.com/lanhuaorg/

СВЯТКУВАННЯ КИТАЙСЬКОГО НОВОГО РОКУ У ЛЬВОВІ

Міжнародна громадська організація “Ланьхва. Культурно-дослідницький центр України та Китаю" 14 лютого представить львів’янам та гостям міста давні і сучасні традиції святкування китайського Нового року, танці, пісні, декоративно-прикладне мистецтво, і багато іншого. Родзинкою святкування стане парад традиційних китайських драконів у центрі міста. На цьогорічному фестивалі буде представлена багата і барвиста розважальна програма для дітей та дорослих. Святкування китайського Нового року є прекрасною можливістю для львів’ян та гостей міста ближче познайомитися з культурною спадщиною Китаю. Для отримання додаткової інформації слідкуйте за подією на www.facebook.com/lanhuaorg/