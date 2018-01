Ukrainian Business Marathon

17-18 February at Arena Lviv’s Conference Hall (199 Stryiska St.)

Lviv’s second annual Ukrainian Business Marathon will bring together over 100 owners, managers, and businesspeople from across Ukraine to Arena Lviv’s conference hall over the 17-18 February weekend. The Ukrainian Business Forum is a high-quality, ‘must attend’ event, with leading-edge speakers and a program designed for wealth structuring and corporate professionals. The conference has established itself as a top platform to build business relationships and share experiences. Three years after the Maidan revolution, economic growth in Ukraine is finally improving as the country now looks toward Europe. The number of new businesses continue to grow rapidly and Ukraine is on its way to establishing itself as one of Europe’s leading outsourcing destinations, with a growing start-up environment to boot. This year’s event will focus on topics relevant to small businesses and the service industry, and will provide an opportunity to learn from experts in these fields from across Ukraine, and especially Western Ukraine. Tickets start from 4500 UAH. For more information, or to register, please visit ubm2018.org or facebook.com/events/154607491785023/.

Український бізнес-марафон

17-18 лютого,

конференц-зал стадіону"Арена Львів " (вул. Стрийська, 199)

У другому львівському щорічному бізнес-марафоні, що відбудеться у конференц-залі стадіону "Арена Львів" 17-18 лютого, візьмуть участь понад 100 власників, керівників та бізнесменів з усієї України. Цей діловий форум - високоякісний захід за участю провідних доповідачів та з програмою, призначеною для корпоративних фахівців структурування багатства. Бізнес-марафон вже зарекомендував себе як топ-платформа для побудови ділових відносин та обміну досвідом. Через три роки після Революції гідності темпи економічного зростання в Україні, яка дивиться в бік Європи, нарешті, стали покращуватись. Кількість нових підприємств продовжує швидко зростати, і Україна йде шляхом утвердження себе як однієї з провідних європейських країн, найбільш сприятливих для аутсорсингу, а також для розвитку старт-апів. Цьогорічний захід буде присвячений тематиці малого бізнесу та сфери обслуговування і дасть можливість перейняти досвід фахівців цих галузей з усієї України і, зокрема, західних її регіонів. Вартість участі - від 4500 грн. Отримати додаткову інформацію або зареєструватися можна тут: ubm2018.org або на facebook.com/events/154607491785023/.