Notre Dame de Paris Show

24 February at 16:00 and 20:00 at Lviv’s Opera & Ballet Theatre (28 Svobody Ave.)

Lviv’s beautiful Opera & Ballet Theatre will host the amazing Notre Dame de Paris music show on 24 February. Taking the world by storm since its creation in France in 1998, the musical spectacular has been seen by more than 10 million people worldwide! Ukrainian artists will present the famous story based on French novelist Victor Hugo’s The Hunchback of Notre Dame. Riccardo Cocciante handled the music, while the lyrics were written by Luc Plamondon.

Seven soloists, a large symphony orchestra, and over 150 artists as part of the chorus and dancers – as well as more than 30 tonnes of lighting and sound equipment – will make sure that Leopolitan theatre lovers and guests of the city will see a wonderfully new glance at the familiar and tragic story of immortal love. The love story of Quasimodo, the Hunchback of Notre Dame, for the beautiful gypsy Esmeralda – the desire of both Priest Frollo and the soldier Phoebus – will touch the hearts of everyone in the theatre. Ticket prices are 350-1200 UAH. For more information or ticket booking, please visit gastroli.ua.

" Notre Dame de Paris "

24 лютого о 16:00 та 20:00 у Львівському театрі опери та балету (пр. Свободи, 28).

На сцені львівського оперного театру 24 лютого буде показана феєрична вистава під назвою " Notre Dame de Paris". Створений у Франції 1998 року, цей спектакль тріумфально пройшов найкращими сценами світу, його переглянули понад 10 мільйонів людей на всіх континентах. Цього разу українські актори представлять цю знамениту історію на основі роману Віктора Гюго. Музику до вистави написав Ріккардо Кочьянте, а тексти - Люк Плямондон.

Сім солістів, великий симфонічний оркестр та понад 150 артистів у складі хору і кордебалету, а також понад 30 тонн світлового та звукового обладнання допоможуть львівським любителям театру і гостям міста по-новому побачити цю трагічну історію безсмертного кохання. Любовна історія прислужника собору паризької богоматері Квазімодо та прекрасної циганки Есмеральди, долі священика Фролло і солдата Фебуса торкнуться сердець кожного глядача. Ціни квитків 350-1200 грн.

Для отримання додаткової інформації або замовлення квитків відвідайте gastroli.ua.