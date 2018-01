‘When the Fern Blossoms’

2-4 February

at 18:00 at Lviv’s Opera & Ballet Theatre (28 Svobody Ave.)

In early February, Lviv’s charming Opera & Ballet Theatre will host three amazing shows of the ‘When the Fern Blossoms’ opera and ballet. Unique in both genre and stage history, Yevhen Stankevych’s 1977 musical was banned by the Soviet regime and never performed. Why the Soviets were so afraid of folk art is unclear. Maybe it’s the deep origins of modern Ukrainian culture, which from the time of pagans have served the people of this country in times of need. This is explored during the show. Featuring a huge mosaic of contrast, scenes, sketches, and episodes, the concert is an imprint of 20th Century mosaic thinking in the form of poetic cinema.

In collaboration with the composers, choreographers Honoured Artist of Ukraine Sergiy Naenko and Artem Shoshyn, art director and People’s Painter of Ukraine Tadey Ryndzak, conductor Volodomyr Sirenko, and director Vasyl Vovkun, manage to combine avant-garde folklore with present-day technologies to create a new understanding of the essence of neo-folkloric thinking at the end of the 20th Century. The show’s ‘breakthrough’ during its premiere run in December was triumphal, thanks in no small measure to People’s Artist Nina Matvienko. Don’t miss your chance to see this spectacular cultural event on its return! Tickets cost 50-500 UAH. For more information, or to book your tickets today, please visit opera.lviv.ua.

"Коли цвіте папороть"

2-4 лютого о 18:00 у Львівському театрі опери та балету (пр. Свободи, 28)

На початку лютого у львівському театрі опери та балету відбудуться три дивовижні оперно-балетні вистави під назвою "Коли цвіте папороть". Унікальний як за жанром, так і за сценічною історією, мюзикл Євгена Станкевича був заборонений у радянські часи і ніколи не виконувався. Причини такої заборони й досі незрозумілі. Можливо, цензура боялась, що, спектакль відкриває історію походження сучасної української культури, яка з прадавніх часів допомагала народу у тяжкі часи. Саме на таку думку наштовхує перегляд вистави. Поєднання мозаїки контрастів, різноманітних сцен та епізодів є відображенням мозаїчного мислення 20-го століття у формі поетичного кіно.

Спільними зусиллями композиторів, хореографів - заслуженого артиста України Сергія Наєнка і Артема Шошина, художнього керівника та народного художника України Тадея Риндзака, диригента Володимира Сіренка та режисера Василя Вовкуна вдалося об'єднати авангардний фольклор із сучасними технологіями й створити нове розуміння сутності неофольклорного мислення наприкінці ХХ століття. Прем’єра в грудні минулого року пройшла з величезним успіхом завдяки значним зусиллям народної артистки Ніни Матвієнко. Тож не пропустіть свій шанс і ви - побачити цю захоплюючу виставу після багатьох років забуття. Вартість квитків 50-500 грн. Отримати додаткову інформацію або замовити квитки можна тут: opera.lviv.ua.