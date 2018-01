French Cinema Nights 2018

25-28 January at Planeta Kino Cinema (Forum Lviv, 7A Pid Dubom St.)

Beginning 25th January, Leopolitan cinema lovers and guests of the city will be able to enjoy some of France’s finest films of 2017 at the French Cinema Nights festival. All films – including Le Redoubtable, Happy End, Cherchez la Femme, and Rodin – will be shown in French with Ukrainian subtitles. Screenings will also take place in Kyiv, Kharkiv, Odesa, Dnipro, and Vinnytsia. Le Redoubtable is Michel Hazanavicius’ rom-com of famed French film director Jean-Luc Godard’s love affair with 17-year-old actress Anne Wiazemsky, who he met on set while filming and went on to marry.

Sticking with the romance theme, Jacques Doillon’s biographical drama Rodin is the story of a famous French sculptor’s romance with Camille Claudel.

Cherchez la Femme is another romantic comedy. Written and directed by Sou Abadi, it premiered only a few months ago.

Michael Haneke’s Happy End is a 107-minute drama that focuses on a family in Calais against the backdrop of the European refugee crisis. Starring Isabelle Huppert and Jean-Louis Trintignant, it was selected to compete for the Palme d’Or at the prestigious Cannes Film Festival last year and premiered in the USA just last month. For more information, please visit arthouselviv.ua.

Вечори французького кіно

25-28 січня

в кінотеатрі "Планета кіно" ("Форум Львів", вул. Під Дубом, 7А)

Вже з 25 січня львівські любителі кіно та гості міста матимуть нагоду переглянути деякі з найкращих французьких кінострічок 2017 року під час фестивалю французького кіно. Всі фільми, серед яких, зокрема, "Молодий Годар" (Le Redoubtable), "Хепі енд" (Happy End), "Шукайте жінку" (Cherchez la Femme) та "Роден" - будуть демонструватись французькою мовою з українськими субтитрами. Покази також пройдуть у Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі та Вінниці.

"Молодий Годар" - це романтична комедія режисера Мішеля Азанавічуса про амурний роман відомого французького кінорежисера Жан-Люка Годара з 17-річною актрисою Анною Вяземською, з якою він познайомився під час зйомок і збирався з нею одружуватися. Романтична біографічна драма режисера Жака Дуайона "Роден" - про роман знаменитого французького скульптора з Каміллою Клодель. "Шукайте жінку" - це ще одна романтична комедія, прем'єра якої відбулась лише кілька місяців тому. Автор сценарію і режисер - Су Абаді.

Фільм Міхаеля Ханеке "Хепі енд" - це 107-хвилинна драма про одну сім'ю в місті Кале на тлі європейської кризи біженців. У ролях - Ізабель Юппер та Жан-Луї Трентіньян. Стрічка була висунута на премію "Золотої пальми" на престижному Канському кінофестивалі минулого року та мала прем'єру в США лише минулого місяця. Більше інформації знайдете тут: arthouselviv.ua.