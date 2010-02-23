Grand Opening Reserved

RESERVED – одна з найбільших світових мереж брендового одягу. І саме у Львові відкриється перший в Україні магазин RESERVED абсолютно нового формату. Це буде також і найбільший магазин бренду в Західній Україні.

RESERVED виводить свої нові магазини на новий рівень комфорту та обслуговування клієнтів та перетворює процес вибору та покупки нового одягу на приємний відпочинок. В новому магазині RESERVED вже традиційно будуть представлені колекції одягу для всіх: чоловічі, жіночі та дитячі. Оновлення колекцій планується кожні три тижні.

На відкритті нового магазину RESERVED в торгово-розважальному комплексі Victoria Garden можна буде не лише першим побачити новий концепт бренду та свіжі колекції. RESERVED пропонує своїм клієнтам здійснити свої fashion-мрії та стати моделями на модному показі просто в день відкриття. Буде кілька жіночих показів та дитячий. Щоб подати заявку на участь у жіночому або дитячому показі, організатори просять зареєструватися на сайті http://www.reserved.com/re/en/lvivopening та слідувати отриманим інструкціям. Учасників показу оцінюватиме професійне та суворе журі: відомий шоу-мен та ведучий Річард Горн та fashion-фотограф і модний експерт популярного телешоу «Топ-модель по-українськи» Соня Плакидюк. Саме вони визначать двох переможців, які отримають сертифікат на навчання в найкращій модельній школі Львова OK'S model management. Також на подіум в новій колекції RESERVED вийдуть львівські селебрітіс – співачки, ведучі, моделі.

Відкриття нового магазину триватиме з 14 до 20 години. Поруч з магазином працюватиме beauty zone. Для наймолодших гостей приготували окрему дитячу локацію та пізнавальні розваги від професійних аніматорів.

Чоловікам також буде цікаво: організатори обіцяють привезти Ferrari F430 Spider Super Veloce та розіграти серед усіх присутніх неймовірний клубний відпочинок тривалістю в цілий вікенд: найкращі клуби міста, найкращі моделі, найкращі авто.

Також на відкритті RESERVED свій DJ-сет відіграє Річард Горн.