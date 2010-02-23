«Щасливий кілометр 2017» – благодійний забіг заради здоров’я дітей

У неділю, 3 вересня у Львові відбудеться благодійний забіг «Щасливий кілометр», який вже другий рік поспіль компанія Fujikura організовує на підтримку Львівської обласної дитячої клінічної лікарні ОХМАДИТ.

Унікальність «Щасливого кілометра» у тому, що взяти участь у ньому може будь-хто, незалежно від віку чи професійної підготовки. Саме такий підхід дозволяє залучити якомога ширше коло людей для допомоги лікарні, якою компанія Fujikura опікується вже майже рік.

«ОХМАДИТ – це лікарня обласного значення, адже сюди звертається населення всієї Львівської області, - говорить Оксана Лашманова, в. о. Генерального директора Fujikura Automotive Ukraine Lviv та автор ідеї благодійного забігу – Відповідно, ця лікарня повинна допомагати і підтримувати тисячі хворих діток з усіх регіонів Львівщини. Саме тому, беручи до уваги глобальність і важливість цієї лікарні, ми вирішили обрати саме її для цільової допомоги».

Учасники забігу можуть підтримати медичний заклад добровільними внесками. Разом з тим, значну суму додає організатор. Так, завдяки «Щасливому кілометру», минулого року вдалося зібрати понад 20 тисяч гривень на лампу фототерапії у відділення реанімації для дітей раннього віку. А компанія Fujikura виділила 500 тисяч гривень на ремонт операційного блоку. Цього року кошти збиратимуть на великий хірургічний LED світильник luvis-L200, який завдяки своїй конструкції, є універсальним джерелом світла при клінічних процедурах. Таке обладнання дозволить значно покращити умови роботи персоналу лікарні та забезпечить надання більш якісних медичних послуг.

Всі, хто хоче допомогти, можуть приєднатися до забігу, зареєструвавшись на сайті happy-kilometer.com.ua та обравши оптимальну для себе дистанцію на 1, 4 або 7 кілометрів. Цьогорічний маршрут буде набагато простішим, без перепадів рельєфу. А найменші учасники зможуть подолати свої 100 метрів разом з Казковими героями. Подбали організатори і про те, щоб забезпечити дві категорії переможців – чоловічу та жіночу.

Реєстрація учасників у день забігу розпочнеться о 10.00 ранку на Площі перед Оперним театром. І саме тут, вже традиційно, відбудеться яскраве святкування з нагородженням, розвагами, подарунками. Також в програмі драйвове барабанне шоу та виступи спеціально запрошених виконавців: Paulman, Wszystko, Шосте чуття, Friday. «Щасливий кілометр-2017» обіцяє стати надзвичайно атмосферною, феєричною подією, об’єднавши довкола благочинної цілі тих, хто не звик стояти осторонь.

Більш детально про благодійний забіг читайте на happy-kilometer.com.ua та на сторінці події у Facebook.