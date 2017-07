Tustan Medieval Festival

4-6 August at Tustan Fortress in the village of Uruch in the Skole region

The Tustan Fortress, located in the village of Urich, has a special historical aura and has always been a link to Ukraine’s past. So it’s no wonder that back in 2006 one of Ukraine’s most successful medieval festivals was launched here. This year’s Tustan Medieval Festival will take place from 4-6 August and will offer visitors a rich and informative programme on Ukrainian medieval culture while honouring its heroic past. Festivalgoers will be able to enjoy many colourful events throughout the festival, including workshops in archery, dancing, medieval instruments, and ancient folk crafts such as blacksmithing, clay sculpting, weaving, and horse riding. Feel the excitement of knights’ tournaments by taking in fight re-enactments from the 9th to 18th Centuries, thanks to some of Ukraine’s most innovative re-enactment societies. Don’t forget to sample the tasty medieval cuisine while enjoying musical performances by Ukrainian bands! The festival’s highlight just might be the special presentation of Taras Khimich’s historical thriller ‘King Danylo’.For more information, please visit www.facebook.com/festival.tustan.

Середньовічний фестиваль Тустань

4-6 серпня. Фортеця Тустань, с. Урич, Сколівський р-н

Фортеця Тустань, яка знаходиться в карпатському селі Урич, має особливу історичну ауру і завжди нагадувала про славне минуле України. Цілком закономірно, що саме тут в 2006 році розпочався один із найуспішніших середньовічних фестивалів України. Цьогорічний фестиваль "Тустань" відбудеться 4-6 серпня і запропонує відвідувачам багату та інформативну програму про середньовічну культуру та героїчне минуле українського народу. До уваги гостей фестивалю - численні барвисті події серед яких, зокрема, майстер-класи з танців, стрільби з лука, верхової їзди, середньовічних музичних інструментів, а також стародавніх народних ремесел, як от ковальство, гончарство чи ткацтво. Тут можна буде відчути атмосферу лицарських турнірів 9-18 століть, яку відтворять учасники українських товариств історичної реконструкції. А ще можна буде скуштувати страв, приготованих за давніми рецептами, послухати старовинної музики у виконанні музичних колективів. На фестивалі відбудеться також презентація історичного фільму режисера Тараса Хіміча "Король Данило". Для отримання додаткової інформації відвідайте www.facebook.com/festival.tustan.